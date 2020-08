Mapa de los contagios y rebrotes de coronavirus en Aragón

Las cifras de rebrotes en Aragón siguen preocupando en pleno mes de agosto, con la incógnita del inicio del curso escolar a la vuelta de la esquina y buena parte de la ciudadanía apurando sus vacaciones en un modo muy distinto al de otros años. Las variaciones de las cifras no son muy elevadas, pero sí se mantiene una media que ronda los 400 casos diarios. Se han ido asumiendo las nuevas medidas de prevención anunciadas por el Ministerio de Sanidad, entre las que destaca la prohibición de fumar al aire libre cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de dos metros entre fumador y ciudadano, sean o no convivientes, y el cierre absoluto del ocio nocturno (bares de copas, discotecas y salas de baile) lo que supone una estocada mortal de la que muchos negocios no se recuperarán. Este mismo lunes 17 de agosto entran en vigor las nuevas medidas preventivas en materia de salud pública, publicadas en el BOA por el Gobierno de Aragón.

Los nuevos casos de contagios en Aragón

Salud Pública ha detectado en las últimas 24 horas un total de 396 nuevos casos de coronavirus en Aragón, que se corresponden con los resultados del análisis de 3.408 PCR. La distribución por provincias es la siguiente: 43 casos en Huesca, 43 en Teruel y 307 en Zaragoza; en tres casos no consta provincia de origen. De ellos, 232 casos son asintomáticos. Además se han comunicado 452 altas epidemiológicas. En las últimas 24 horas se realizaron un total de 3.189 pruebas, 2.558 de ellas PCR. Desde el inicio de la pandemia en Aragón se han realizado un total de 292.819 pruebas, 213.654 PCR.

Los nuevos contagios por zonas de Salud de las últimas 24 horas

El primero en la tabla de nuevos casos está la ciudad de Zaragoza con 241 seguida de Sariñena (16 casos), Teruel centro (10), Barbastro (9), Teruel Ensanche (9), Utebo (9), Zuera (9), Caspe (8), Illueca (6), con 5 casos están Alcorisa, Alfajarín, María de Huerva, con 4 casos Calamocha, Huesca capital nº1 Perpetuo Socorro y Huesca capital nº 2 Santo Grial, con 3 casos Cariñena, La Almunia de Doña Godina y Mas de las Matas, con 2 casos están Casetas, Huesca capital nº 3 Pirineos, Sabiñánigo y con 1 caso se confirman Alfambra, Aliaga, Berdún, Borja, Calatayud Urbana, Campo de Belchite, Cantavieja, Daroca, Fuentes de Ebro, Gallur, Herrera de los Navarros, Híjar, Huesca Rural, Luna, Monreal del Campo, Tarazona, Tauste. Además, hay que señalar que 16 casos permanecen sin zona de salud asignada.

Así comenzó la semana en Aragón

La semana empezó en Aragón con 390 casos de coronavirus confirmados por la Dirección General de Salud Pública -338 en la provincia de Zaragoza, 26 en la Huesca y 23 en la Teruel-, mientras que en tres de los casos no constó provincia de procedencia. Del total, el 59% fueron asintomáticos y se dieron 357 altas epidemiológicas. Durante la jornada del domingo 16 de agosto se realizaron un total de 1.168 pruebas, 1.120 de ellas PCR. La lista la encabezó la provincia de Zaragoza con 338 de los 390 detectados, siendo Zaragoza capital la que más casos nuevos obtuvo. Le siguieron Utebo (14), Borja (10), Monzón (9), Tauste (7), Zuera (6), Gallur (4), Utrillas (4), Alcorisa (3), Fraga (3), Fuentes de Ebro (3), Híjar (3), Tarazona (3), Villarroya de la Sierra (3), Andorra (2), Ejea de los Caballeros (2), Épila (2), Alagón (1), Albalate de Cinca (1), Albarracín (1), Alcañiz (1), Alhama de Aragón (1), Báguena (1), Barbastro (1), Catalayud (1), Campo de Belchite (1), Cariñena (1), Caspe (1), Daroca (1), Luna (1), Sádaba (1), Santa Eulalia del Campo (1) y zona básica de salud no identificada (14).

