Los pueblos viven su 15 de agosto más atípico sin fiestas, orquestas ni encierros

Los pueblos de Aragón vivirán hoy su 15 de agosto más atípico. No habrá orquestas, ni encierros ni actos multitudinarios y las peñas deberán permanecer cerradas en toda la Comunidad, se esté en fase 2 o en nueva normalidad. Se trata de un escenario que nadie imaginaba a principios de año al que vecinos y alcaldes asisten con "tristeza y resignación".

En El Burgo de Ebro, que tendría que estar celebrando sus fiestas en honor de San Roque hasta el día 20, se mantendrá únicamente la entrega del pañuelico a los nacidos este año –esta vez con cita previa y con turnos cada diez minutos– y los fuegos artificiales. "La entrega no ha sido tan entrañable como otros años, pero la situación manda", reconoció su alcalde, Vicente Royo.

En la calle Mayor, que ayer tendría que haber estado repleta, no había nadie. "Es muy triste", afirmó. Él mismo se reunió con las peñas "una por una" para pedirles que no hicieran ningún acto o concentración paralela. "Tengo su palabra, así que esperamos que no haya problemas", añadió.

En María de Huerva, explicó su regidor, Tomás Díaz, solo habrá jotas, "un par de cohetes a modo de chupinazo" y actos religiosos. La localidad, "expectante" por el comportamiento de sus vecinos, lo tenía muy difícil para acometer grandes actos, ya que ha tenido que hacer importantes inversiones en equipos de protección individual y medidas de seguridad.

Zuera, por su parte, lanzará una campaña a través de las redes sociales y las webs municipales para apelar a la responsabilidad de sus vecinos. La localidad, que tendría que haber celebrado sus días grandes del 25 al 30 de este mes, también suspendió temporalmente su programación estival.

En la provincia de Huesca también hay una larga lista de municipios que iban a celebrar sus festejos patronales este fin de semana. Entre ellas, Zaidín, que sigue en fase 2 como el resto de la comarca del Bajo Cinca y que ha emitido un bando llamando a no celebrar las fiestas en honor de la Virgen de la Asunción y a no bajar la guardia "porque cualquier irresponsabilidad puede hacernos retroceder". Otros ayuntamientos como San Esteban de Litera o Bonansa, por ejemplo, también han pedido "prudencia" y seguir las normas sanitarias, especialmente la prohibición de superar los grupos de 10 personas, de celebrar botellones y de abrir peñas.

Y también ayer el Ayuntamiento de Binéfar aprobó en un pleno extraordinario por unanimidad de todos los grupos la suspensión de las fiestas patronales, que debían celebrarse alrededor del 14 de septiembre. El alcalde, Alfonso Adán, incidió en "lo doloroso que es no poder celebrar las fiestas patronales, pero tiene que prevalecer la salud ante todo".

Sin celebraciones en Calamocha

Calamocha no ejecutará mañana su tradicional baile de San Roque, el acto central de sus fiestas patronales y, posiblemente, el más participativo y querido por todos los calamochinos. Aunque se especuló con la posibilidad de realizar una danza simbólica interpretada por un reducido número de danzantes –habitualmente, participan seiscientos bailadores vestidos de blanco y con faja azul– y sin público, finalmente fue desechada y los no festejos pasarán de largo sin ninguna celebración.

El alcalde, Manuel Rando, considera que la situación está "muy controlada" para que no se celebren festejos oficiales ni informales. "No habrá ningún tipo de acto y la situación será de total normalidad", remachó. La única nota lúdica oficial será la ampliación de los espacios de terraza de todos los restaurantes hasta duplicar las dimensiones habituales.

Rando mandó "un abrazo" a los vecinos y visitantes y les invitó a esperar a la edición de 2021 para "vivir las fiestas con más fuerza y ojalá que estemos todos para celebrarlas. La salud es lo primero, tanto para las Administraciones como para los individuos".

Un reducido grupo de vecinos formado por miembros de la peña La Unión y concejales colocó el pasado jueves, como gesto simbólico, un pañuelo a las estatuas del danzante y de San Roque de la plaza del Peirón y el canal local Calamocha TV realiza del 14 al 18 de agosto una programación especial con motivo de las ‘no fiestas’.