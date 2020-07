Primer agosto hábil en los juzgados: multas de 5.000€ por no acudir a un juicio en vacaciones

Los juzgados aragoneses, como los del resto de España, se preparan para vivir el que será, en teoría, el primer verano sin vacaciones de su historia, ya que el Gobierno decidió declarar hábil del 11 al 31 de agosto para intentar agilizar las causas atascadas durante el confinamiento. Sin embargo, la polémica decisión no parece que vaya a tener el efecto previsto, ya que durante esos 20 días no está previsto celebrar más juicios que los rápidos –para delitos leves– y la actividad judicial se reducirá al mínimo: notificaciones y alguna toma de declaración. De hecho, la inmensa mayoría de magistrados y jueces ya han anunciado que tienen intención de disfrutar de su descanso estival durante el mes de agosto, como lo hacen tradicionalmente y como, por otra parte, les ha recomendado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La decisión de mantener la actividad judicial durante gran parte de agosto dejaba en el aire algunos interrogantes. Por ejemplo: ¿Qué ocurre si a alguien lo citan a un juicio en plenas vacaciones? En principio, las reglas serían las mismas que se aplican el resto del año. Es decir, existe obligación de comparecer o, en caso contrario, de justificar la ausencia. Y el motivo ha de ser importante, porque se contemplan multas de 200 a 5.000 euros. En cualquier caso, parece serán muy pocos los que se vean en esta situación. Al menos, en los juzgados de Zaragoza.

No solo la judicatura, sino también fiscales, funcionarios, abogados, procuradores y peritos coinciden en que abrir en agosto es una medida «de cara a la galería», ya que consideran que las recomendaciones del Gobierno central y del CGPJ son «contradictorias». Además, la mayoría está convencida de que declarar hábiles 20 días de agosto no acabará con el «tapón histórico» que arrastra la Justicia en España.

NOTICIAS RELACIONADAS Los abogados advierten que declarar hábil agosto no paliará el parón en los juzgados

«En la práctica, calculo que durante este periodo extra se tramitarán tan solo un 5% de las notificaciones habituales», explica el juez decano de Zaragoza, Roberto Esteban. «De los 25 magistrados de los juzgados de Primera Instancia, Mercantiles y Registro Civil se van a quedar de retén un máximo de tres, por lo que tendrán que limitarse a firmar lo más urgente y a sacar todo el trabajo que puedan de sus respectivos juzgados», señala. Y algo parecido ocurre en los juzgados de lo Penal (hay nueve en la capital), con «uno o dos» jueces activos en agosto, y en los de Instrucción (hay 12), donde se quedarán «un máximo de tres».

Juez decano de Zaragoza: "Lo que han hecho los compañeros tras el desconfinamiento ha sido señalar todos los juicios posibles en julio"

«Lo que han hecho los compañeros tras el desconfinamiento ha sido señalar todos los juicios posibles en julio para desatascar la agenda», recuerda Esteban. «Yo le veo pocas ventajas a la decisión de declarar hábiles estos días, cuando el perjuicio para los profesionales, sobre todo, abogados y procuradores, va a ser muy importante, añade. No puede ser de otra manera, ya que, al no paralizarse los plazos procesales, estos profesionales verán seriamente alteradas sus vacaciones.

Esprint final en las Audiencias

Pero no solo los juzgados aragoneses están haciendo un esfuerzo para ponerse al día tras el estado de alarma. La Audiencia de Zaragoza, por ejemplo, también ha hecho un esprint final en julio para celebrar muchas de las vistas que hubo que aplazar entre el 14 de marzo y el 20 de junio. «Hemos señalado casi todos los días. Pero hoy mismo –por el pasado martes– se ha tenido que reprogramar ya un juicio porque dos policías que venían de testigos están de vacaciones. Y aún no estamos en agosto.Cómo vamos a citar a la gente durante la segunda quincena de ese mes, está todo el mundo fuera», señalaba uno de los letrados de la Administración de Justicia. Y lo cierto es que ninguna de las tres salas de lo Penal tienen previsto celebrar vistas esos días. Para «aliviar» lo máximo posible a abogados y procuradores, se están retrasando también las notificaciones para que no les caduquen los plazos y tengan tiempo de responder hasta septiembre.

Como ha sucedido en julio, parece que en septiembre también se prevé una auténtica ‘tormenta’ de juicios. De hecho, algunos magistrados van a adelantar su regreso para poder empezar a señalar vistas desde el lunes, 31 de agosto. Para aligerar en la medida de lo posible el trabajo y evitar celebrar el mayor número posible de juicios, la Fiscalía está invitando a muchos letrados a cerrar acuerdos previos. Pero esta medida no ha sido bien acogida por muchos despachos de abogados, que reconocer sentirse «forzados» a firmar conformidades.

Los plazos agrían las vacaciones a letrados y procuradores

La pandemia ha alterado los planes de vacaciones de casi todo el mundo, pero especialmente de abogados y procuradores, a lo que la decisión de declarar hábiles los últimos 20 días de agosto les obligará a cambiar el bañador por la toga. Porque, aunque los jueces han decidido no señalar más que jucios rápidos –para delitos leves–, más de uno tendrá que regresar a Zaragoza para celebrar esas vistas. «El 19 de agosto debería estar en la playa, pero me han puesto una vista a las 10.15 y tendré que estar aquí», explica el letrado Ricardo EstebanPorras, especializado en accidentes de tráfico.Como él, son muchos los compañeros que están tramitando escritos solicitando el sobreseimiento de estos asuntos.«Pero mucho me temo que acabaremos celebrando y tendré que interrupir mi descanso», apuntaba.

El decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán, se ha mostrado siempre contrario a habilitar días en agosto. «En la práctica, no es eficiente», dice. De hecho, él cree que la pandemia no debería haber cerrado los juzgados tanto tiempo y que se podía haber recuperado antes la actividad.