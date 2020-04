Los abogados advierten que declarar hábil agosto no paliará el parón en los juzgados

A los abogados aragoneses no les ha gustado nada el plan de choque que ha diseñado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para reactivar los juzgados y tribunales tras el parón provocado por el estado de alarma. Primero, porque no se ha contado con las propuestas de la abogacía y segundo, porque consideran que se trata de una batería de medidas «poco realista» y con un «trasfondo corporativo» El Consejo de Colegios de Abogados de Aragón considera que no servirá de nada declarar el mes de agosto hábil cuando, en realidad, «el régimen de vacaciones de jueces, letrados de la administración de Justicia y resto de funcionarios hace que los juzgados funcionen a medias durante casi tres meses».

«El mes de agosto debe mantenerse inhábil y concentrar las vacaciones en ese mes, salvo las de quienes han de mantener los servicios esenciales», señalaba este domingo, a través de un comunicado, la abogacía aragonesa. Para este colectivo profesional, actuando de esta forma, se conseguiría «una mayor eficacia» y desatascar los juzgados aragoneses. Porque tampoco comparten los letrados la decisión de las autoridades judiciales de suspender los plazos procesales y reducir al mínimo la actividad durante el confinamiento.

Se agravan los retrasos

«Muchas cosas se podrían estar haciendo sin perjudicar las garantías de salud de los funcionarios, que es, desde luego un fin prioritario», dicen. El Consejo de Colegios de Abogados de Aragón entiende que se debería avanzar en la tramitación de los asuntos, sin celebrar vistas y evitando la concentración de personas. «El presente parón de la Justicia viene a agravar en muchos casos unos retrasos y problemas crónicos», asegura.

Según la abogacía aragonesa, el plan de choque debería regirse por una visión «más realista» de los problemas e incluir medidas «más útiles». «Por el contrario –indica–, propone un extensísimo paquete de medidas, muchas de las cuales necesitan de reformas legislativas de calado, que no es momento de acometer».

Para el colectivo, «no es de recibo emprender reformas legislativas de la enjundia de las que propone el CGPJ sin un debate sosegado y amplio». «Es ilusorio pretender, en las actuales circunstancias y como por ensalmo, solucionar todos los problemas que la justicia arrastra desde años», señala en su comunicado. Y recuerda, además, que «no es admisible pretender hacerlo con limitación de derechos y garantías».

