Aragón no se plantea "en este momento" incrementar las medidas de control"

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha asegurado este viernes que la situación de covid-19 en la comunidad por los rebrotes "cualitativamente no es preocupante" porque la mayoría de casos, entre el 40 y 70%, son asintomáticos y "solo se nos escapan el 22 % del origen de los casos".

En declaraciones a los medios de comunicación, Repollés ha repasado las medidas establecidas por el Ejecutivo, como "endurecer las medidas" en algunas comarcas, reforzar la exigencia de distancia social y disminuir la movilidad donde la incidencia es superior, así como otras medidas, en alusión al cierre de la hostelería a las 24.00 horas en las comarcas en Fase 2.

"Estamos intentando adelantarnos estableciendo las medidas oportunas", ha dicho Repollés, quien ha resaltado que Aragón identifica seis contactos por cada caso de covid-19, demostrando "una capacidad muy superior" a la media española. Hay 250 rastreadores, uno por cada 5.000 habitantes, muy por encima de la media nacional. Además, se realizan unas 3.000 PCR diarias, ya que "no hay restricciones" para hacerlas y se detecta así entre el 70 y el 80 por ciento de los contactos de cada caso.

Ha recordado que entre el 40 y el 70 por ciento de los casos son asintomáticos y que ahora responden a un perfil diferente de los primeros meses de la pandemia. "Desde el punto de vista sanitario no nos encontramos con una situación preocupante", aunque han aumentado los casos de hospitalización en planta y UCI, y el Gobierno no se plantea "en este momento" incrementar las medidas de control.

"No nos movemos en estimaciones cuantitativas sino cualitativas" ha advertido la consejera para justificar las medidas adoptadas, que son, ha insistido, "proporcionales a la situación" y a la "potencialidad" de Aragón en el rastreo de los contagios y sus contactos.

La capacidad de rastreadores es "muy superior"

Una capacidad, ha dicho, "muy superior" a la de la media española y "de muchas comunidades", con 250 rastreadores, uno por cada 5.000 habitantes, que son capaces de detectar seis contactos por contagio, y con la realización de 3.000 pruebas PCR diarias y la posibilidad de incrementarlas en otras 1.000.

"Pensamos que son medidas adecuadas y proporcionales para doblar la curva" ha asegurado Repollés quien ha precisado además que la situación epidemiológica no es la misma en todas las zonas.

Rigurosidad y transparencia

La consejera ha defendido la rigurosidad y transparencia con que actúa el Gobierno de Aragón en la comunicación de los datos que, ha vuelto a recordar, no es homogéneo en todas las Comunidades autónomas y hace que en estos momentos esta región encabece el número de contagios, 422 el miércoles (los últimos publicados), pero con el que se va a continuar "pese al lastre mediático".

Repollés ha resaltado no obstante la colaboración y la "transmisión fluida" de datos con el resto de Comunidades autónomas, la "excelente" colaboración con los ayuntamientos, cuestionada por la portavoz del PP, Mar Vaquero, así como con las direcciones generales de Salud Pública y Ciudadanía, que se va a encargar de gestionar los alojamientos para los temporeros de la próxima campaña de recogida de fruta.

Los temporeros

En la ronda de prensa posterior, Vaquero, ha incidido en que las medidas han sido insuficientes porque la situación ha empeorado y por eso ha reclamado incrementar el número de test y de los medios necesarios, ha expresado su preocupación porque el virus haya vuelto a entrar en las residencias, ha señalado la importancia de anticiparse a la situación en determinados focos así como de la transparencia y colaboración con el resto de entidades, especialmente las locales.

Susana Gaspar (Cs) ha pedido incrementar más rastreadores y seguridad jurídica y que Aragón traslade al Gobierno de España la necesidad de homologar la transmisión de los datos para que todas las Comunidades autónomas estén "en igualdad de condiciones".

Desde Podemos-Equo, Nacho Escartín ha advertido de que en Aragón "no estamos peor que en otros sitios porque se está haciendo una gran labor de rastreo", con trescientos profesionales dedicados a esta labor, y ha destacado que el incremento de casos "está en nuestras manos frenarlo".

David Arranz, de Vox, ha reprochado que desde el Gobierno no hayan asumido errores porque "si no se reconocen los errores no se pueden enmendar" y ha resaltado el "problema" que puede suponer que otras Comunidades no estén actuando con la misma transparencia que Aragón porque perjudica a la hostelería y al turismo, al tiempo que ha trasladado su apoyo al Ejecutivo en la labor que está haciendo bien.

Desde el PAR, Joaquín Guerrero ha defendido medidas proporcionadas en función de la situación de cada territorio y que se tenga en cuenta que hay "muchos trabajadores que se están jugando mucho" mientras que el portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha considerado necesario seguir reforzando los equipos de Atención Primaria y de rastreo y ha anunciado que ha solicitado una reunión con el consejero de Educación, Felipe Faci, para reclamarle un refuerzo del sistema educativo, con una reducción de ratios y un incremento del 20 % de plantilla.

El portavoz socialista Vicente Guillén ha alabado la transparencia del Gobierno, ha recordado a los grupos políticos que "ahora es momento de demostrar la lealtad" y de la importancia de la responsabilidad individual, el uso de la mascarilla, mantener la distancia social y la higiene.