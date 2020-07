Un anuncio 'fake' con viajes a Madrid y Salou huyendo del covid reabre la polémica del ocio nocturno

“Huye del covid. Si en tu ciudad no puedes disfrutar, tienes alternativas”. Con este mensaje se encabezaban los dos carteles ‘fake’ que anunciaban sendos viajes a Madrid y Salou por tan solo 25 euros para pasar una noche de fiesta. Una polémica publicación realizada por un conocido bar zaragozano, El Parros, que surgía a modo de protesta “ante la injusticia que supone el cierre de los bares de ocio nocturno de Zaragoza”, según denunciaba su gerente, Joaquín Lasierra, a HERALDO.

La publicación, una iniciativa de la plataforma ‘Zaragoza de noche’, apenas duró unos minutos en su perfil de Instagram, fue captada por un internauta que, según denuncia el propietario, fue tomada al pie de la letra a pesar de venir indicado al final del cartel que se trata de una campaña de protesta. “Algunas personas nos acusaron de organizar viajes fuera de la provincia, algo que no era real. Se trataba de un cartel ‘fake’ para denunciar el hecho de que no podamos salir en nuestra comunidad autónoma pero sí en otras y volver a casa”, lamenta el empresario.

Y es que, con la reciente vuelta a la denominada fase 2 flexibilizada, el ocio nocturno quedaba prohibido en Zaragoza, no así la movilidad geográfica, que quedaba sujeta a la responsabilidad individual. Una situación que, como explica Lasierra, no hace más que propiciar otro tipo de alternativas de ocio como las celebraciones privadas. “Con la llegada de la pandemia no solo hemos asumido pérdidas debido al cierre, también hemos tenido que realizar una inversión para adaptarnos a estos tiempos y, precisamente, cumplir la normativa, algo que no va a ocurrir en los domicilios particulares”, lamenta.

Captura del anuncio 'fake' HA

En su opinión, el sector del ocio nocturno, aquel formado por los locales y bares de copas, se encuentra completamente desprotegido. “No existen evidencias que demuestren que el ocio nocturno sea foco de ningún contagio. Durante las últimas semanas se ha pasado la policía en varias ocasiones por el local y han comprobado que se cumplía la normativa en cuanto a aforo”, asegura.

Sin embargo, a pesar de que asegura que la publicación nacía con la mejor intención, afirma que jamás imaginaron que pudiera darse este malentendido: “Para nuestra sorpresa hubo gente que se lo creyó y comenzaron a llegarnos insultos. Desde entonces no hemos hecho otra cosa que desmentirlo a través de las redes sociales pero hay gente que ha preferido entender lo que ha querido”, añade.

Con la entrada en vigor de la nueva normativa desde el pasado mares, con la que Zaragoza retrocedía a la fase 2 ‘flexibilizada’, se establecía que “aquellos establecimientos de ocio nocturno que cuenten con la actividad de cafetería y restaurante habrán de limitar su actividad a la apertura de terrazas e interiores, con las mismas condiciones y requisitos que los restantes establecimientos de hostelería y restauración”, además, en el BOA se indica que “cuando existiera en el local un espacio destinado a pista de baile o similar, el mismo podrá ser utilizado para instalar mesas o agrupaciones de mesas, no pudiendo dedicarse dicho espacio a su uso habitual”.

Un duro golpe para el sector

“La verdad es que en esta publicación no queda nada claro que se determine el cierre de estos locales. Consideramos que la medida es injusta ya que no se tiene en cuenta la realidad que atraviesa nuestro sector. No tiene ningún sentido”, asevera.

Lasierra asegura que esta situación es insostenible para un sector doblemente castigado por la crisis sanitaria: “Aún no nos hemos recuperado de las pérdidas del cierre anterior, hemos hecho un gran esfuerzo económico por adaptarnos en todo lo que hiciera falta. La verdad es que la situación es muy complicada y lo que nos faltaba es que la opinión pública se nos eche encima”.