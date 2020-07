Los zaragozanos creen que el uso obligatorio de mascarilla es "lo que mejor que se puede hacer"

La medida que hará obligatorio en Aragón el uso de la mascarilla se respete o no el metro y medio de seguridad, ha sido bien recibida este domingo en Zaragoza y la mayoría de los ciudadanos que paseaban esta mañana por el centro de la capital aragonesa se mostraron favorables a la norma. "Tal y como está el tema, lo mejor que podemos hacer", ha afirmado José Antonio Borao en el paseo Independencia. Este ha señalado que por el centro no se ve a mucha gente sin mascarilla, pero que hay muchas reuniones de jóvenes en bares donde no se lleva. A su lado, Marina Navarro ha añadido que habría que "echar alguna multa". "En este país no nos lo tomamos en serio mas que así", ha lamentado.

En la misma línea, María Dolores Artigas ha defendido que se multe también a la gente que la lleva en el brazo y se la pone cuando se acerca la Policía. "No vale llevarla en la muñeca. Hay que llevarla siempre puesta", ha añadido. En cuanto a si la medida, será efectiva para reducir los contagios y los rebrotes que asolan a la Comunidad, los ciudadanos se encomendaban a los expertos. "Nosotros creemos que sí porque ellos dicen que sí", ha señalado José Pina, quien ha precisado que la medida le parece "bien" y que debería haberse implantado desde el principio.

De la misma opinión eran Ramón y Pilar. "Se quedará ya como una prenda obligatoria", ha aventurado Ramón. Por su parte Pilar ha señalado que las multas ayudarán a que se la pongan los "más díscolos". A pesar de ello, han señalado que la gente "suele cumplir bastante". Por ejemplo, esta lluviosa mañana de domingo en Zaragoza alrededor del 80% de los ciudadanos que daban una vuelta por el centro la llevaban puesta y su uso ya era generalizado.

Desde la farmacia Arturo Borau, en el paseo Independencia, celebraban la implantación de la medida. "Creemos que es necesario y que la gente lo cumpla, que no lleve la mascarilla de bufanda ni en el brazo", ha argumentado la técnico de Farmacia, Beatriz Solanas. Bajo su percepción, sí que hay mucha gente que no la lleva "o solo en los ratos precisos". Por ejemplo ha destacado que en las terrazas se la tendrían que poner "salvo en los momentos en los que están comiendo o bebiendo". Algún ciudadano al conocer la medida, ponía el foco en los políticos y en que no todos la lleven: "¿Por qué en el Congreso hay unos con mascarilla y otros sin ella? Los que gobiernan son los primeros que están obligados a llevarla para dar ejemplo a la ciudadanía".

Sea como fuere, a partir de esta próxima semana los pocos que hoy no la llevaban tendrán que ponérsela si no quieren empezar a rascarse el bolsillo, porque las sanciones pueden ser de hasta 100 euros.