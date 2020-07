El 50% de los abandonos de perros se concentra en los meses de verano, que este año coincide con el fin del confinamiento

Los abandonos de perros en el conjunto del país han aumentado un 25% en el último mes respecto al mismo periodo del año anterior”. Con estas palabras daba la voz de alarma la Real Sociedad Canina de España (RSCE), que denunciaba que en esta ocasión no solo ha influido la llegada del verano, que siempre suele ser la época más proclive a esta práctica, sino que el fin del confinamiento y del estado de alarma ha contribuido al abandono. “En este momento, se junta la llegada de las vacaciones con las secuelas que ha dejado la covid-19. Por un lado, económicas, ya que la crisis que ya se vive ha mermado los ingresos de la mayoría de familias, y tener una mascota no es gratis; y, por otro, el hecho de que muchas personas que decidieron aumentar la familia durante el confinamiento con una mascota se empiezan a dar cuenta de la responsabilidad que conlleva”. Sin embargo, parece que en Aragón, por el momento, no se ha detectado este repunte.

“Quizás es pronto para analizar si el fin del confinamiento ha conllevado a un mayor abandono. Por el momento, las cifras son similares a las de años pasados”, explica Lucas Corcoles, veterinario del Centro Municipal de Protección Animal (CMPA) de Zaragoza. “Ahora, estamos comenzando con la temporada alta de mayor número de abandonos, que siempre coincide con la llegada de las vacaciones de verano. Y es que a pesar que en el conjunto de 2019 se redujo el número de perros abandonados en un 20%, pues se contabilizaron unos 200 menos que en 2018, los meses de junio a septiembre continuaron acaparando el 50% del conjunto de los abandonos. Es una realidad que contrasta con las mensualidades de diciembre y enero, cuando menos se producen”.

“Sí que es cierto que durante los meses del confinamiento notamos un descenso bastante acusado del número de perros que llegaban”, continúa Corcoles. “Al quizás menor abandono que se produjo al estar restringida la movilidad, se unió el hecho de que por esta falta de movimiento también se localizaban con mayor dificultad”.

Aun así tanto el CMPA como las protectoras de la provincia de Zaragoza se encuentran con un mayor número de perros que lo habitual, aunque por diferentes motivos. En el caso de las protectoras, como explica Irene Gonzalvo, presidenta de la asociación Zarpa, “es porque la mayoría durante el confinamiento, a pesar de que estaba permitido, cerramos las acogidas y adopciones. Por una parte, no era compatible con nuestra forma de trabajar, pues hacemos entrevistas presenciales antes de entregar a un animal, y, por otra, porque sabíamos que muchas de las peticiones no se correspondían a un deseo a largo plazo, sino que eran fruto del momento que estábamos viviendo”.

En el caso del centro municipal del Ayuntamiento de Zaragoza ha sido por la llegada de unos 200 perros procedentes de la finca de Maella, que el Seprona investiga por las condiciones higiénico-sanitarias en las se encontraban. “Estos se han unido a los alrededor de 150 perros que tenemos. Sin embargo, sabemos que estos, los de Maella, encontrarán un hogar pronto porque por su tamaño, son pequeños, y su raza, una de las más cotizadas del mercado. De hecho, hemos recibido un aluvión de solicitudes, a pesar de que por el momento no se pueden adoptar hasta que no se autorice desde los juzgados. Sin embargo, desde la llegada de estos, las solicitudes por otros perros que tenemos se han desplomado. Solo un 10% de los correos y llamadas que recibimos no son por los procedentes de Maella”, indica Corcoles.

A estos problemas se suma otros: “Las protectoras, por el momento, no podemos contar con los eventos en las fiestas de los barrios, entre otros lugares a los que asistíamos y esto está conllevando a una rebaja importante de los ingresos porque nosotros dependemos, en gran parte, de la buena voluntad de la gente”, alega Gonzalvo. Asimismo, tampoco nos encontramos en un buen momento para las adopciones: “Es una época complicada para estas, la mayoría de las personas no recae en ellas porque son vacaciones”, añade el veterinario del CMPA.

“En Teruel se han contabilizado más del triple de gatos”

El confinamiento, que ha coincidido con la época de cría de los gatos, ha provocado que las colonias se multipliquen. Al menos en la provincia de Teruel. “Siempre en esta época de primavera y verano es cuando se produce el boom de las recogidas por los nacimientos que se producen, pero ese año estamos notando un gran aumento”, relata Pilar Laguía, presidenta de la asociación Spa 8 vidas de Teruel. “Se están contabilizando el triple de recogidas de gatos en la provincia. Un incremento que lo achacamos a que los animales no han sido perturbados, debido a que todos estábamos en nuestras casas, durante la época de cría”.

Sin embargo, tanto en la de Zaragoza como en la de Huesca no se han detectado estos aumentos, hecho que atribuyen a que al no haber tantas personas por la calle no se han recibido las llamadas para que se proceda a recogerlos. “Ha habido menos entradas de gatos durante la cuarentena porque se han encontrado menos debido a que había menos personas por la calle”, anota Susana Ara, presidenta de la Asociación Protectora de Animales (APA) Pirineos de Jaca. “Y aunque es probable que hayan estado más tranquilos durante esta época y que eso haya favorecido la cría –añade Corcoles–, por el momento no se ha detectado un incremento importante de llamadas en Zaragoza”.