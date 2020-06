Las familias de la escuela pública exigen "corresponsabilidad" a los colegios que no prevén abrir en julio

Conciliar o no este verano en el colegio, he ahí la cuestión. Este soliloquio de la obra de Shakespeare adaptado a unos meses estivales marcados por el coronavirus se hacen muchos padres aragoneses ante la incertidumbre de dónde pueden llevar a sus hijos si tienen que retomar su vida laboral fuera del hogar. Algunos colegios públicos consideran "inviable" poner en marcha este julio en sus instalaciones el programa 'Abierto por vacaciones' de la DGA ante la imposibilidad de cumplir los requisitos y medidas sanitarias que se exigen. También pesa el temor a la responsabilidad que puede recaer sobre los directores si se produce un contagio.

Ante la negativa de estas escuelas públicas, algunas de las cuales venían ofertando estas colonias escolares otros años, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de la Escuela Pública de Aragón (Fapar) les exige "corresponsabilidad" en escuchar y atender las necesidades de las familias. "Somos conscientes de los miedos y preocupaciones que a todos nos acompañan ante una circunstancia sanitaria inédita y grave como la que vivimos", señalan desde Fapar, que insiste en que esta iniciativa "está autorizada por Salud Pública y Educación". Además, recuerda que se trata de espacios públicos "que deben estar a disposición de la comunidad educativa de la que las familias son parte esencial".

La manera unilateral en la que algunos colegios están tomando la decisión de no solicitar este programa, para lo que tienen de plazo hasta el 5 de junio, ha provocado las críticas de Fapar. "Debe ser solicitado por el centro, previa aprobación del claustro e informe del consejo escolar. Por lo tanto debe ser convocado este órgano para decidir ofertarlo, como cualquier otro programa que solicita el centro a lo largo del curso", afirma. No hacerlo así critica, lo considera una "falta de respeto" a las familias.

"Los colegios cumplen una función educativa, pero también son un servicio público que tiene una incuestionable función social y que, siempre, pero en estos momentos de forma particular, es más necesaria que nunca. Son muchas las familias que necesitan espacios de conciliación y no se puede entender que se niegue esa posibilidad", recalca Fapar. El colectivo de familias de la escuela pública también rompe una lanza a favor de aquellos colegios que sí seguirán adelante con el 'Abierto por vacaciones'. "Agradecemos infinito a quienes están entendiendo su responsabilidad al frente de un espacio público". Los colegios Montecanal y Calixto Ariño de Zaragoza son dos centros que acogerán esta actividad.

El colegio de Educación Especial Jean Piaget de Zaragoza volverá a organizar desde el 22 de junio y todo julio su 'Abierto en vacaciones'. Para cumplir las normativas sanitarias sus habituales 80 plazas se van a ver reducidas a 35, según comenta su director, Jesús Fredes. "Todas se han cubierto con las familias del centro, por lo que no hemos podido ofertar ninguna a otros que no tenían la posibilidad de organizar este programa, que fue la decisión que se adoptó en el consejo escolar", señala.

En Educación Especial la ratio que fija la DGA es de un monitor por cada 3 alumnos y un segundo de apoyo por cada 10, mientras en educación infantil y primaria es de un monitor por cada 15 chavales. "A la entrada del colegio hemos establecido 9 puntos de encuentro para que cada monitor vaya a recoger a los chicos que llevará para que así solo tengan contacto con él", detalla Fredes sobre las medidas que van a adoptar. El patio también lo han compartimentado para que estén separados los grupos y siempre que se pueda comerán también al aire libre. "Nuesto objetivo es favorecer la conciliación de los padres que llevan un tiempo largo necesitados de apoyo. También es una oportunidad para fijar un modelo que nos puede servir en septiembre", concluye el director del Piaget.

Por su parte, la Federación Cristiana de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Aragón (Fecaparagón) reivindica que los centros concertados se incluyan de una vez en el programa 'Abierto por vacaciones' de la DGA. "Lo venimos demandando desde hace tiempo. Pedimos igualdad de oportunidades para todos los alumnos aragoneses", afirma su presidenta, Concepción Ibáñez. La tónica general, apunta, es que un buen número de centros no tienen previsto ofrecer actividades estas vacaciones y tampoco hay "una gran demanda" de las familias que, dice, "solucionarán el tema de la conciliación con el teletrabajo, las vacaciones o por encontrarse en una situación de ERTE", además de que hay una "preocupación" a posibles contagios.

Desde Educación aclaran que los campus que se organizan en los colegios concertados y privados de la Comunidad no dependen de este Departamento, sino que tienen que atenerse a las medidas que establezca Salud Pública al tratarse de una iniciativa de carácter privado.

El colegio Sagrada Familia es uno de los establecimientos concertados que ya tiene listo su reconvertido programa de las colonias urbanas desde el 22 de junio hasta el 31 de julio, para edades comprendidas entre los 3 y 13 años, que han trasladado tanto a Educación como a Salud Pública de la DGA para que le den el visto bueno. "Nunca habíamos sacado tantas semanas, pero hemos detectado que hay una mayor demanda, sobre todo por parte de infantil y primer ciclo de primaria", asegura Pilar Sarasa, su directora. La ratio exigida por Educación en 'Abierto por vacaciones' la han rebajado a 12 alumnos por monitor y los alumnos de secundaria deberán llevar mascarilla en los espacios interiores. Sarasa asegura que van a aprovechar "al máximo" los tres patios con los que cuentan y que se plantean que los chavales hasta puedan entrenar a baloncesto con un balón para cada uno que desinfectarían y guardarían en una bolsa con su nombre para utilizarlo solo ellos.

Por su parte, los colegios privados como Sansueña, Montearagón y Liceo Europa coinciden en que están preparando lo que en la mayoría de ellos se denomina 'Summer School' a la espera de las últimas instrucciones sanitarias de la DGA. Tal y como explica Carmen de Lasala, directora de Sansueña, “lo estamos preparando todo con mucha ilusión para facilitar la conciliación, pero también para que los alumnos puedan disfrutar y crecer en ámbitos como los idiomas, el arte, la música, el juego y el deporte. En estos momentos, dependemos de lo que diga la norma a la que nos tengamos que atener para concretar nuestra oferta de actividades”. El director del Colegio Británico, Miguel Cendegui, lo tiene todo listo para reabrir en cuanto se dé por terminado el curso lectivo, el próximo 19 de junio. De sus citas habituales para los meses estivales han descartado el montaje de las piscinas y han suspendido el campamento que llevaban a cabo en Broto.

Las escuelas infantiles privadas autorizadas por la DGA tienen previsto reabrir a partir del próximo 22 de junio. Así lo confirma la presidenta de la Patronal Aragonesa de Centros de Educación Infantil (Pacei), Ana Acosta, y así se lo han empezado a trasladar a las familias que suelen acudir a ellas. "No obstante, estamos esperando las últimas directrices que puedan llegar del Gobierno aragonés para ese momento, en el que, en principio, ya se habrá terminado el estado de alarma", apostilla. Además, añade que esta misma semana tienen una entrevista con el consejero de Educación Felipe Faci, en la que no saben si les trasladará alguna novedad sobre la fecha de reapertura o de los requisitos que tienen que cumplir.

En la Comunidad hay 113 escuelas privadas autorizadas y homologadas por el Gobierno de Aragón a las que acuden más de 1.800 niños de entre 0 y 3 años. Acosta afirma que son conscientes de que muchos progenitores no llevarán a sus pequeños porque "estarán de vacaciones, teletrabajando o inmersos en un ERTE", pero que se trata de un servicio que deben dar "en aras a facilitar la concialiación que tanto desvelos provoca en algunos hogares".

