Las escuelas infantiles abrirán cuando las circunstancias sanitarias lo permitan, pero no el 25 de mayo

El consejero de Educación del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, ha confirmado este viernes que aunque los centros educativos a partir de 3 años no podrán retomar este curso, las escuelas infantiles podrán hacerlo cuando se den las circunstancias sanitarias para ello, que no será el 25 de mayo.

Así lo ha señalado en la sesión de control al Gobierno de las Cortes de Aragón en respuesta a dos requerimientos de la diputada del PP Pilar Cortes y del parlamentario de Ciudadanos Carlos Trullén, para conocer las previsiones del departamento para la vuelta a las aulas en la fase de desescalada de la pandemia de coronavirus.

En su interpelación, Cortes ha recordado al consejero que los alcaldes esperan conocer los criterios para facilitar la conciliación y también se ha interesado por las ratios que se van a aplicar en la vuelta al colegio y en cómo se tiene previsto hacer "la criba", algo que según Faci dependerá de las dimensiones de las aulas.

No obstante, como ya adelantó en el pleno de este jueves, de acuerdo con las conclusiones de la última conferencia sectorial de Educación, ha reiterado que la actividad lectiva a partir de 3 años se mantendrá a distancia hasta el 21 de junio, fecha en la que finaliza el actual curso escolar 2019-2020.

Con respecto a las escuelas infantiles, ha precisado que éstas no están sometidas a una evaluación, por lo que en una tercera fase, en junio o julio, o cuando las condiciones sanitarias lo permitan, podrán abrir las instalaciones y "siempre que cumplan los requisitos".

A preguntas de Carlos Trullén sobre las acciones llevadas a cabo por el Gobierno para disminuir la brecha digital durante el periodo de educación a distancia, Faci ha recordado que desde los primeros días del confinamiento se potenciaron las plataformas digitales, se intensificó el trabajo de Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación (CATEDU) y se trabajó para detectar a las familias con problemas de recursos, lo que ha supuesto distribuir 1.700 dispositivos, 1.200 por el departamento y 500 desde los propios centros, entre las familias que no disponían de material para llevar a cabo la formación a distancia.

Ha reconocido que se ha llegado a "un buen nivel" de cobertura pero que "no hay condiciones óptimas" y por eso se está trabajando de cara al próximo curso para mejorar la plataforma digital y la formación de docentes y alumnado y para dotar de recursos a las familias y centros.

En cuanto a las instrucciones para el primer ciclo de Educación Infantil, por las que también ha preguntado Trullén, Faci ha apuntado que no se obligó a las escuelas infantiles a realizar la actividad a distancia porque aunque hay currículo de 0 a 3 años no hay evaluación ni titulación formal y "no se quiso sobrecargar" a estos centros.

Sí se incidió en la necesidad de favorecer la coordinación con los centros de educación infantil de primer ciclo y se remitieron instrucciones de orientación para la atención temprana.

