"A poco más de dos semanas de abrir los centros infantiles privados, la incertidumbre es total"

Patricia Betrián anda estos días preparando "como me dicta el sentido común", asegura, la vuelta a la actividad del centro de educación infantil Club Minnie de Huesca. Es una de las 113 escuelas privadas autorizadas y homologadas por el Gobierno de Aragón que existen en la Comunidad y a las que acuden más de 1.800 niños de entre 0 y 3 años. El plan de desescalada contempla su posible apertura en la fase 2, a partir del 25 de mayo, al igual que los colegios, para atender a los pequeños cuyos padres no puedan cuidar de ellos por motivos de trabajo. Pero a poco más de dos semanas de levantar la persiana, la Patronal Aragonesa de Centros de Educación Infantil (Pacei) denuncia que carecen de unas "indicaciones claras" sobre en qué condiciones pueden reabrir sus puertas. De hecho, algunas de estas guarderías "se plantean seguir cerradas", afirma la presidenta de Pacei, Ana Acosta.

"A poco más de dos semanas de abrir los centros infantiles, la incertidumbre es total. Hasta el momento Educación no nos ha facilitado un protocolo sobre cómo tenemos que actuar a pesar de que se lo hemos planteado directamente", lamenta Betrián, vicepresidenta de Pacei y socia junto a su hermana del Club Minnie. La presidenta de la patronal mantuvo una reunión por videoconferencia este pasado lunes con el consejero de Educación de la DGA, Felipe Faci, en la que, critica, no les aclaró muchas de las cuestiones que le platearon, como la posible reducción de la ratio. Además, ahora se han encontrado con que Aragón va a negociar con el Gobierno central adelantar al próximo día 11 la fase dos de la desescalada en gran parte del territorio.

¿Cuáles son las medidas de seguridad que van a implantar? Dar respuesta a esta pregunta y transmitirlo a las familias es uno de los quebraderos de cabeza de Betrián y otras propietarias de estas escuelas infantiles. A los padres que lleven a los niños les van a pedir que aporten un calzado para utilizar exclusivamente en las instalaciones, las entradas y salidas van a ser escalonadas para evitar que se coincida, se recogerá y entregará a los niños en el exterior, el lavado de manos antes de entrar será obligatorio y aquellos centros que permitan dejar los carros en el interior los desinfectarán por completo.

"Va a estar prohibido que los pequeños traigan su muñeco para dormir u otros juguetes de casa y también vamos a tener que limitar el material de juego de las aulas, para intentar que lo compartan lo menos posible", explica Betrián. El uso de máquinas de ozono lo ha descartado tras consultar con pediatras aragoneses que lo desaconsejan. También están estudiando hacer test a todo el personal que vaya a trabajar, un gasto que tendrá que asumir cada empresa y que se suma al de las mascarillas, guantes y geles desinfectantes. Betrián calcula que la factura para reabrir no le bajará de los 1.600 o 1.700 euros.

En cuanto a la ratio, desde la patronal comentan que los requisitos que tienen que cumplir para estar homologadas por la DGA ya fija que cada aula tiene que tener superficie de dos metros cuadrados por cada niño. En cualquier caso, estas dos portavoces de Pacei dejan claro que "la distancia social no la vamos a poder cumplir por razones obvias, no podemos tener una educadora para cada niño".

Otra incógnita es la respuesta que van a tener por parte de las familias. "Algunos centros han hecho una encuesta entre sus usuarios y se han encontrado con que solo una cuarta parte de los padres necesitarían el servicio", señala Betrián. Otro problema añadido, apostilla la presidenta de Pacei, es que "mucha gente está con un ERTE o en paro a la espera de lo que ocurra en las próximas seamanas y no puede hacer ninguna previsión". La mayoría de estas escuelas infantiles privadas han hecho un ERTE por fuerza mayor y sacarán de ellos al personal que necesiten para retomar la actividad.

Escuelas infantiles de la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza

Las escuelas infantiles públicas de la DGA también tienen previsto abrir a partir del 25 de mayo. Una fecha, recuerdan desde el Departamento de Educación de la DGA, supeditada "a la evolución de la pandemia y lo que establezcan las autoridades sanitarias". De momento el Ejecutivo autonómico no ha concretado de qué forma se va a hacer, ya que "no todos los centros presentan las mismas peculiaridades" y, por ejemplo, "no es lo mismo un centro urbano que uno rural". Se está trabajando en que se haga "en las mejores condiciones de seguridad para usuarios y trabajadores".

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Zaragoza, que gestiona 12 centros municipales con 467 plazas, han apuntado que está a la espera de lo que que les traslade la DGA, que es "la Administración educativa competente respecto a las escuelas infantiles". Asimismo, han señalado, están "expectantes" acerca de los cambios que pueda introducir el Gobierno central respecto a la limitación de aforos.

