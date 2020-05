Trabajadoras de 30 escuelas infantiles municipales de Huesca exigen garantías sanitarias para poder reabrir

"¿No podrán compartir juguetes en el aula ni en el espacio de recreo? ¿Los bebés también tendrán que usar equipos de protección? ¿Cómo dejarán y recogerán los adultos a sus hijos e hijas sino podemos acercarnos? ¿Pondremos en cuarentena a todos los niños y niñas si uno tiene tos y mocos, síntomas de la enfermedad?...». Estas son algunas de las preguntas que lanzan un grupo de trabajadoras de unas 30 escuelas infantiles municipales de la provincia de Huesca ante la posible reapertura de estos centros a partir del día 25 de mayo.

Todas ellas han firmado una carta dirigida al Gobierno de Aragón en busca de respuestas, aunque desde el departamento de Educación replicaron este jueves que la responsabilidad de abrir o no estas las escuelas infantiles municipales o comarcales corresponde a su titular, es decir, al Ayuntamiento o Comarca correspondiente, siguiendo un protocolo sanitario de obligado cumplimento que enviará la DGA. En las guarderías de titularidad autonómica ya ha decidido no retomar la actividad.

El colectivo de trabajadoras considera que la reapertura autorizada en la fase 2 sería "precipitada" cuando aún no se permite que haya contacto entre los niños en la calle o en los parques.

Y reclaman garantías sanitarias tanto para los niños y niñas como para ellas, "y no solo argumentos de conciliación y económicos", subrayan. A este respecto, dejan claro que "hoy en día no vamos a ser capaces de mantener las medidas sanitarias ante la covid- 19 que se han establecido para la población en general y la infancia en particular".

Las trabajadoras se ofrecen a ayudar para buscar soluciones de manera tranquila, calmada y reflexiva, "porque queremos volver a las escuelas, abrir nuestras puertas, apoyar a las familias en la dura labor de conciliar la vida familiar y laboral, pero no de cualquier manera sino en unas condiciones dignas".

Expresan su preocupación ante una posible reincorporación el 25 de mayo porque plantea un escenario "inseguro" para los niños y niñas, "que encontrarán una situación que no solo no les protege a nivel sanitario –no se cumpliría el distanciamiento social en las aulas–, sino que no es seguro a nivel emocional y no protege su desarrollo integral".

En este sentido, resaltan que el vínculo con estos niños tan pequeñas se basa en el contacto directo y el cariño, "y los equipos de protección deshumanizan totalmente ese vínculo emocional porque necesitan tu sonrisa, ver tu rostro, de lo contrario se provocará miedo y desconfianza".

El Ayuntamiento de Huesca anunció este jueves que, siguiendo la misma línea del Gobierno de Aragón, la escuela infantil municipal ‘Las Pajaritas’ tampoco reabrirá porque es "un lugar de muy alto riesgo de contagio".

Muchas localidades, sin decisión aún

En otras localidades de la provincia como Barbastro o Monzón no tomarán una decisión sobre sus guarderías públicas hasta estudiar el protocolo sanitario que diseñe la DGA, aseguraron.

En Los Monegros, la Comarca tampoco sabe aún si reabrirá o no la escuela infantil, de la que forman parte 23 aulas repartidas en 16 localidades con unos 200 matriculados. Para su funcionamiento, tiene un convenio con el Gobierno de Aragón y además, suma la implicación de los ayuntamientos, lo que hace suponer que seguirá los pasos de la DGA.