Alcorisa confirma un positivo por coronavirus, el primero de la localidad

La localidad turolense de Alcorisa ha confirmado un positivo por coronavirus, el primero desde que comenzó la pandemia, y que corresponde a un joven que acudió este miércoles al Hospital de Alcañiz para someterse a una operación. Según ha explicado el alcalde de Alcorisa, Miguel Iranzo, en declaraciones a Europa Press, la persona contagiada "fue a operarse de una fractura de muñeca" al centro sanitario alcañizano, cuando fue sometido al test de coronavirus y arrojó un resultado positivo. Se desconoce cómo ha podido contagiarse.

El joven se encontraba asintomático y fue él mismo quien dio a conocer su estado en redes sociales para alertar a familiares y amigos con los que hubiera podido estar en contacto y que, por tanto, hayan podido contagiarse por la covid-19.

Iranzo ha confiado en que "al ser un chaval joven" y no presentar síntomas por la enfermedad "se recupere pronto". Además, ha indicado que se está haciendo un seguimiento de su núcleo de contactos, de manera que los amigos se están sometiendo a las pruebas. El padre ha dado negativo en los test.

El alcalde ha lamentado que "hasta ayer" el municipio de Alcorisa, con 3.330 habitantes, se había congratulado de no tener ningún caso por coronavirus. "Estábamos inmaculados y de un día para otro ha aparecido así es el virus".

El caso ha suscitado "bastante revuelo" en la localidad puesto que los habitantes "se han preocupado", tanto como por el joven como por la posibilidad de que haya más contagios en el pueblo. No obstante, Iranzo ha hecho un llamamiento a la tranquilidad. "Tampoco es nada del otro mundo tal y como están las cosas. Lo que hay que hacer es apoyarle a él y a su familia con el deseo de que se recupere".

Piscina municipal y fiestas

Por otra parte, el alcalde se ha mostrado "preocupado" por si se van a poder abrir las piscinas municipales este verano e incluso si se podrán celebrar las fiestas populares el próximo mes de septiembre. "No sabemos todavía lo que vamos a hacer", ha avanzado Iranzo, al tiempo que ha anunciado que este jueves se reunirá con alcaldes de la zona para abordar este asunto. "Tenemos un problema serio", ha recalcado.

Por lo pronto, durante el mes de junio Alcorisa no abrirá su piscina municipal y se encuentra a la espera de la evolución de la pandemia para estudiar la decisión en lo que respecta al mes de julio. "Este año va a ser muy complicado porque no es cuestión de poner un guardia y ya está, nos preocupa que la gente no tome las medidas de seguridad", ha resaltado. El alcalde ha recordado que durante el verano al municipio acude gente de grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Zaragoza.

A este respecto ha avanzado que, "aunque la decisión sea difícil" y dependerá de lo que dictamine el Gobierno de Aragón, si existe un margen de elección por parte del municipio, en Alcorisa no se descarta que la piscina municipal permanezca cerrada toda la temporada. "No vamos a correr ningún riesgo", ha aseverado.

En cuanto a las fiestas populares, el edil ha señalado que "aunque falte mucho" hasta su celebración a mitad de septiembre, se cancelarán aquellos eventos que supongan la aglomeración de personas aunque ha confiado en que no tengan que suspenderse del todo. "Si de diez actos se pueden hacer dos lo intentaremos".

Por otro lado, ha recordado que el Ayuntamiento, desde que comenzó la pandemia, se ha centrado en las labores de desinfección de la localidad e información a los habitantes. Así, de forma diaria se comparten en las redes sociales del Consistorio las novedades de la covid-19 tanto a nivel nacional, como en lo que afecta a Aragón y a la localidad.

Al mismo tiempo, ha detallado que la brigada de limpieza del Ayuntamiento descontamina a diario las calles del municipio, con especial incidencia en los lugares de mayor tránsito. En estas labores colaboran también tres voluntarios vecinos de la localidad con sus tractores.

