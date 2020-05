La DGA dice que ningún colegio privado ha pedido la reapertura de las aulas

Después de que la DGA enviara este lunes una circular al Colegio Británico de Zaragoza para que no abriera sus puertas para atender a niños de 0 a 6 años, la Consejería de Educación aseguró ayer que no ha recibido ninguna petición aún para retomar las clases antes de que finalice el actual curso lectivo. El centro privado, confirmaron desde el Ejecutivo, no tuvo actividad lectiva este martes.

Este colegio privado de la capital aragonesa abrió sus puertas el lunes para acoger a una treintena de alumnos, que ocupaban dos aulas con las pertinentes medidas de seguridad y sanitarias, pero recibió una llamada del Departamento de Educación en la que se le decía que la normativa impedía que se retomara la actividad presencial. Al parecer, el problema estuvo en una interpretación de la orden que rige la educación de 0 a 3 años en la Fase 2 de la desescalada.

En un primer momento el Gobierno de España sí permitía cierta vuelta a las aulas para infantil, pero la competencia pasó a manos de las comunidades autónomas. La DGA publicó el mismo lunes en el Boletín Oficial de Aragón la norma en la que se especificaba que en el primer ciclo de educación infantil para el alumnado de 0-3 años, "la actividad docente presencial queda suspendida hasta que se den las condiciones sanitarias necesarias para su reapertura, de acuerdo con los protocolos que fijen las autoridades sanitarias". En cuanto a la educación infantil de segundo ciclo (3 a 6 años), fija que se continúe con las mismas actividades que en la Fase 1, o sea, con la educación a distancia.

Por lo que respecta a otros colegios privados de la Comunidad, desde el Departamento de Educación se apuntó que tampoco ha recibido ninguna otra petición de reapertura. De hecho, tres de estos colegios, Sansueña, el Liceo Europa y el Liceo francés Molière, confirmaron que su intención es seguir en todo momento las indicaciones marcadas por el Ejecutivo autonómico.

La directora del Sansueña, Carmen de Lasala, aseguró que son "muy conscientes de las necesidades educativas y de conciliación" que tienen las familias, y por ello, tienen todo preparado para, cuando lo autorice el Gobierno de Aragón, poder abrir "las puertas de forma inmediata y con todas las garantías sanitarias". Aseguró que no se ha hecho ninguna solicitud a este respecto porque "en este momento no hay ninguna norma que lo autorice" y entienden que "hay que ser responsable en una cuestión de salud pública que nos afecta a todos”.

En esta misma línea se manifestó Noel Jegou, director del Liceo francés Molière, también en la capital aragonesa. "Vamos a seguir lo que diga Educación de Aragón y hemos esperado a la orden que se publicó en el BOA, en la que vimos claro que no se podían retomar las clases a ninguna edad hasta que las condiciones sanitarias estén claramente exentas de riesgo", aseguró. En el caso de 2º de Bachillerato ('Baccalauréat'), en el Liceo francés sí han comenzado ya esta semana las primeras tutorías presenciales, algo que sí está permitido.

Desde otro colegio privado, el Liceo Europa, su gerente, Ricardo Zapater, señaló que la intención se retomar la actividad lectiva presencial en septiembre y que se "atienen a lo que ha dicho el Gobierno aragonés". Sí están a la espera de las decisiones e instrucciones que se puedan adoptar desde la DGA de cara a permitir el desarrollo de colonias y actividades en los colegios durante el verano.

