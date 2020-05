Fernando de Miguel: "Quedan pendientes de cobro unos 4.00o afectados por ERTE en Zaragoza"

Hay bastantes afectados por ERTE que se quejan de no haber cobrado aún el desempleo. ¿Tienen mucho atasco en el SEPE?

Estamos aprobando a diario más de 2.000 expedientes. Solo durante el fin de semana sacamos 5.000. De los 20.000 que quedaban de cobrar de marzo, ya hemos reconocido más de 15.000. Querremos tener normalizado el resto en una o dos semanas. Hay que tener en cuenta que surgen muchas incidencias. Son miles de DNI, cuentas bancarias y datos de Seguridad Social los que gestorías y empresas nos pasan a diario y hay errores que exigen llamarles a ellos o al propio interesado. Eso explica que en una empresa de 50, a lo mejor 45 hayan cobrado y 5, no. Falta dar solución a esas incidencias. Estamos trabajando incluso sábados y domingos para que cobren.

¿Cuántos tendrían todavía pendientes de regularizar el pago?

Es una cifra un poco aleatoria, pero quedan pocos. Serían entre 3.000 y 4.000 expedientes individualizados en Zaragoza y no ERTE de empresas enteras, sino casos particulares de trabajadores afectados en los que hay que comprobar datos. Cada ERTE es un mundo. Y cometemos equivocaciones porque hay gente entrando y saliendo de los ERTE y ese día a día de las nóminas que hay que actualizar no es fácil, más cuando tienes 15.316 encima de la mesa. Ya no entran tantos.

Empresas y sindicatos se quejan de que no les cogen el teléfono.

Sé que a las personas que no han cobrado les da igual que le diga que el esfuerzo está siendo ingente y que nos estamos dejando los ojos intentando solucionar los casos particulares, pero es así. Si atendemos el teléfono, no reconocemos expedientes. Estamos sacando unos 2.000 diarios. Somos 160 personas en Zaragoza. Se ha contratado a 18 aquí, 4 en Huesca y 3 en Teruel. Tenemos 12 líneas telefónicas abiertas, pero con las oficinas cerradas al público y que se han multiplicado por 10 veces los ERTE hace que sea imposible atenderlo todo. Hablamos de más de 114.000 aragoneses. Quiero agradecer el esfuerzo extraordinario que han hecho gestorías, empresas y graduados sociales para elaborar esta base de datos. Imagine si cada uno por su cuenta hubiera ido a formalizar su prestación. El sistema habría colapsado.

El retraso no es por falta de liquidez, ¿verdad?

Para nada. Problema de liquidez no hay ninguno. Dinero hay y no va a haber problema para el pago de nóminas. Es un problema de gestión porque hay errores en el cruce de datos y hay que subsanarlos. Si metemos la pata es dinero público y luego nos toca regularizar eso.

¿Cuándo estiman tener resuelto lo que queda pendiente?

Esperamos resolverlos en las dos próximas semanas y que puedan cobrar. Lo que no quiere decir eque vayan a cobrar lo que les toca porque eso será objeto de una segunda fase. Las particularidades nos matan en el sentido de que hay que perder mucho tiempo con ellas y las dejaremos para una segunda fase. Estamos trabajando para que 19.900 expedientes que aún no teníamos reconocidos estén en los próximos días y pasemos a junio sin retrasos, pero hay que decir también que estamos sujetos a una legislación cambiante. Artistas, empleadas del hogar y personas que no tenían cotización suficiente para cobrar el desempleo ahora pueden acceder a un subsidio y hay que gestionar también esos expedientes. Junto con las prestaciones habituales por desempleo que no podemos dejar de atender.

¿Se refiere a trabajadores en ERTE que perciben 1.098 euros de tope aún con hijos a su cargo?

Sí, entre otras incidencias. En las hojas excel que nos pasan las empresas no figura si tienen hijos o no. Estamos muy agradecidos al Gobierno de Aragón porque desde el Inaem en las próximas semanas nos van a ayudar en esa segunda fase a ver quién ha cobrado mal y también al que le hemos ingresado de más, porque a alguno se le ha pagado todo el mes de marzo en lugar de 12 días. Será en esa segunda fase, como digo, cuando el grueso de expedientes ya estén tramitados cuando veamos errores y los depuremos. Mas adelante vendrá que muchos de los que ahora estén en ERTE pasen al desempleo y habrá también que gestionarlo.

¿Cuándo cree que remitirá esta marabunta de trabajo?

Estimamos que de aquí a final de año continuará. La situación económica va a tardar en estabilizarse y esperemos que no haya ningún rebrote porque si no sería demencial. Llevamos todo abril trabajando fines de semana, y a ver si se estabiliza porque este ritmo es insoportable. Quiero dar las gracias a todos los trabajadores del SEPE por el esfuerzo que están haciendo y que está empezando a afectar a la salud. En la Dirección Provincial de Teruel ha habido un caso de ictus. También un positivo por coronavirus. Aquí en Zaragoza, por ahora, nos hemos salvado. Más del 50% de la plantilla está teletrabajando.

¿Cuando tienen previsto reabrir las oficinas del SEPE?

Mientras no pasemos de fase es impensable. Hay que preparar mamparas, EPIs y lo necesario para estar sin riesgo frente al público. Antes de junio no será.

¿Han resuelto el problema de los trabajadores de la ONCE que estaban sin cobrar?

El "qué hay de lo mío se ha convertido en habitual para nosotros", pero puedo decir que a fecha de hoy está reconocido el pago del 90% de esos trabajadores y el 10% que nos queda son incidentes personales, que nos han pasado de números de cuentas extintos de la Caja de Ahorros de la Inmaculada u otras entidades que no son pagadoras y por tanto hay que corregirlo, llamar a los titulares y actualizar esos datos.