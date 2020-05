"Ser matrona no es un trabajo, te condiciona la vida"

Han pasado 50 días desde el decreto de estado de alarma, es decir, 0,13 años. Lo que viene a ser lo mismo que 1.200 horas o 72.000 minutos. También son 7,14 semanas, aproximadamente un 18% de periodo gestacional. Muchos plazos se han prorrogado, pero los embarazos han continuado en paralelo al coronavirus, pero no al margen. La realidad de algunas embarazadas se ha modificado y junto a ellas la labor de las matronas, que este martes celebran el día internacional de su profesión.

"El contexto actual nos va a servir para mejorar"

Las matronas Patricia Martínez y María José Ramón. Heraldo.es

Un ordenador, un correo electrónico y un teléfono. Esas están siendo las herramientas de trabajo de estas sanitarias. Las más afortunadas también tienen a su disposición material para hacer videollamadas, aprovechan para solicitar más recursos de esta índole para mejorar su trabajo. Tras una primera valoración telefónica deciden si es necesario que la futura madre acuda al centro de salud para explorarla, siempre manteniendo las medidas de seguridad. "El contexto actual nos va a servir para mejorar", asegura de María José Ramón, presidenta de la Asociación Científica de Matronas de Aragón. Esta profesional sanitaria cree que esta crisis puede ser "una oportunidad para fomentar la telemedicina y más en Aragón, donde la dispersión geográfica no ayuda".

"Nos hemos reinventado con los recursos que teníamos porque nos ha sorprendido a todos", recuerda Ramón. En los ambulatorios de algunos sectores se están resolviendo dudas a través de las redes sociales, como el grupo de Facebook 'Las matronas de las ribera' o desde la propia Asociación Científica de Matronas de Aragón. De hecho, invitan a que en esa plataforma las mamás publiquen sus experiencias con una matrona con el objetivo de mantener recuerdos bonitos estos días. La presidenta de esta asociación reivindica el papel de la matrona de atención primaria: "Lo ideal sería que antes de quedarse embarazada, la mujer ya se acudiese a una cita y solamente un 10% lo hacen. Lo que se denomina la consulta preconcepcional". "Estamos ante una oportunidad para hablar de la cercanía y la calidad de la asistencia", agrega María José.

Sus compañeras hospitalarias reconocen su labor: "Aconsejan, dan apoyo emocional y tienen un teléfono 24 horas para cualquier problema que pueda surgir también después del parto". En los hospitales, el coronavirus también ha cambiado, de alguna forma, la organización de las maternidades, como en el Hospital Infantil de Zaragoza. Las profesionales de este área están en continuo y minucioso trabajo de adaptación de los protocolos que desarrolla el Ministerio de Sanidad y trasladándolos a su día a día del centro hospitalario, donde existen unas limitaciones estructurales. "Al principio lo vivimos con bastante desconcierto en todas las especialidades porque era algo nuevo de lo que no se tenía evidencia", recuerda Patricia Martínez, supervisora del paritorio del Miguel Servet. En esa maternidad se han atendido partos positivos de covid-19 y un tercero que fue sospechoso. Martínez da las gracias a las pacientes que han hecho un ejercicio de responsabilidad y han acudido solo para urgencias serias.

"Hacen su trabajo con el corazón en la mano"

"Las compañeras matronas del Servet son unas excelentes profesionales, al igual que personas -agradece Patricia Martínez a sus compañeras-. La verdad es que hacen su trabajo con el corazón en la mano". Cuando se le pregunta por la vocación, se muestra sincera: "Tiene un componente vocacional altísimo. Sin perder de vista la situación clínica de la paciente, te permite compartir con ella un momento único y personal que hace que la implicación sea absoluta".

¿Qué recomendaría a una persona que se plantea ser matrona? "Me emociono. Le diría que no se lo planteara, que lo decida directamente. Ser matrona no es un trabajo, te condiciona la vida", responde Martínez. "Ser matrona te aporta una cantidad de alegrías inmensas cada vez que ayudas a una mamá a tener a su bebé", añade, sin dejar de lado la responsabilidad que conlleva. "Cuando ves la cara de la paciente, se van todos lo sinsabores que haya podido dejar la carrera profesional".

Según fuentes de la Asociación Científica de Matronas de Aragón, el censo de estas profesionales en la Comunidad es de 233 en activo -a finales del año 2019-. Señalan también que en 2030 se habrá jubilado el 21,8% de las matronas por lo que apuntan que "es necesario un recambio generacional".

Preparadas y "al pie del cañón"

"Hemos estado dispuestas a asistir a ciudadanos de forma generalista si se nos hubiera requerido, al pie del cañón si hubiera sido necesario", sostiene María José Ramón. Desde el sector se ha vivido "con incertidumbre" las posibles bajas que se hubieran podido producir estos días por la covid-19, ya que recuerdan que su trabajo es muy cercano con la paciente y que el riesgo de contagio era considerable. Las matronas anuncian que ya trabajan para dar servicio si se produjese un nuevo brote de coronavirus en el futuro.

"A las gestantes que tengan una fecha de parto cercana les diría que no tengan miedo, que todo sigue igual y tendrán a su matrona acompañándolas en todo el proceso ofreciéndoles la mejor atención posible desde su ingreso hospitalario hasta el alta", concluye Martínez.

