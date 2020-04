El sector del libro ofrece online, este 23 de abril, entrevistas y recomendaciones de autores

El sector del libro de Zaragoza prepara una celebración virtual del 23 de abril, sustituyendo los puestos de venta en las calles por entrevistas y recomendaciones literarias de personalidades del mundo de la política, cultura y la sociedad, así como ofreciendo firmas virtuales, lecturas dramatizadas y cuenta cuentos.

A causa del confinamiento de la población por la pandemia del coronavirus, las actividades del Día del Libro de la capital aragonesa se van a desarrollar a través del Canal Youtube 'Libros en Zaragoza' y de las redes sociales de la Feria del Libro --Instagram, Twitter y Facebook-- a partir de las 11.00.

La programación está accesible en la web 'feriadellibrodezaragoza.com', en la pestaña Día del Libro 2020 y se ha creado el 'hashtag' #FeriadelLibro para su difusión, ha explicado el vicepresidente de la Comisión Permanente del Libro de Zaragoza (COPELI), César Muñío, en declaraciones a Europa Press. Según ha contado, todo el sector se ha sumado "y estamos muy satisfechos" porque los participantes "están siendo generosos subiendo vídeos" por lo que ha animado a la ciudadanía "a interesarse y ver todo lo que hemos preparado".

El objetivo es "paliar" la imposibilidad de estar en la calle el 23 de abril, como cada año, para celebrar el Día del Libro, una actividad que tenía cada vez "más participantes" y que hacía que el espacio del Paseo de Independencia y la plaza Aragón "se quedaran pequeños".

NOTICIAS RELACIONADAS Encadenados, un relato de Olga Bernad

Muñío ha aclarado que el Día del Libro no se ha anulado, sino que se ha pospuesto, igual que va a ocurrir con la Feria del Libro. "Todavía no tenemos clara la fecha" porque dependerá de como se realice el desconfinamiento de la población y si bien el gremio de Cataluña ha propuesto el 23 de julio y "esa fecha está ahí, es precipitado" concretarla hasta no saber cómo se va a desarrollar la desescalada.

Apoya a tu librería

El vicepresidente de COPELI ha dado a conocer otra iniciativa que se ha puesto en marcha la semana pasada en el portal 'www.todostuslibros.com', denominada 'Apoya tu librería', que permite comprar un vale para canjearlo por libros cuando de nuevo se abran al público estos establecimientos.

Ha comentado que en su librería "todos los días" tienen alguna petición y es una forma de que "los que son adictos a los libros nos echen una mano" para hacer frente a la situación que se va a producir una vez concluye el confinamiento.

Muñío ha indicado que hay personas que se han acostumbrado a regalar libros y de esta forma se ofrece una vía para hacerlo, también a quienes viven en otros lugares. Para comprar un vale es preciso registrarse en la web y una vez finalice el confinamiento se podrá "recoger el libro en la librería que se elija".

El vicepresidente de COPELI ha reivindicado la lectura, que "es como una máquina del tiempo porque se te pasan las horas volando" y por eso ha animado a "volver a esos libros que tenemos apartados en casa porque no nos acabaron de convencer, no tenemos tiempo de empezarlos o finalizarlos, o requieren de lectura más atenta; leer es una de las mejores cosas que podemos hacer ahora", ha esgrimido.

La vuelta va a ser muy dura

César Muñío ha reconocido que la vuelta a la actividad "va a ser muy dura para el mundo de la cultura" y en el caso de las librerías ha dicho que la mayoría han cerrado, excepto las que venden prensa, además de que el estado de alarma ha coincidido con una de las temporadas fuertes en presentaciones de libros.

"El panorama a nivel editorial es desolador" por "es una época de salida de muchas novedades", que ahora se van a acumular porque todo "se ha quedado parado". De hecho, ha comentado que muchos libros se publican sobre el 23 de abril, fecha que sirve para hacer las presentaciones y para que las librerías vendan ejemplares.

"No sabemos qué va a pasar, el atasco de libros va a ser brutal, el mercado no lo va a poder absorber" porque cuando se reanude la actividad "no va a haber libertad total de movimientos" y se establecerán restricciones de aforo en las tiendas.

NOTICIAS RELACIONADAS Encadenados, un relato de Olga Bernad

Igual que en otoño, en estas fechas son habituales las "campañas de novedades más significativas a nivel de ventas", ha dicho Muñío, que ha remarcado que Zaragoza es una "plaza fuerte" en este sentido.

En concreto, ha apuntado que para una librería pequeña que no esté en el centro de la ciudad, poder estar en el paseo Independencia el Día del Libro puede llegar a representar un 20 por ciento de su facturación anual y un 10 por ciento para las grandes. "Todo depende de cómo sea la librería", ha matizado. También ha alertado de la situación de las pequeñas editoriales, que predominan en Aragón, y que en el día 23 "tienen oportunidad de presentar sus novedades" por lo que no estar en la calle es un "descalabro".

Venta online

El vicepresidente de COPELI ha reconocido, sobre la posibilidad de vender online, que si bien legalmente es posible --porque pueden atender pedidos online, aunque no tener abiertos los establecimientos--, la mayoría ha optado por no usar esa vía porque "pierdes la posibilidad de obtener ayudas" y las ventas a través de Internet "no son las mismas" que las habituales y no sería suficiente para mantener la viabilidad empresarial.

En este punto, ha reclamado que la apertura sea "escalonada", permitiendo la adaptación a las nuevas condiciones de seguridad y una incorporación progresiva de trabajadores. "No puede ser que una librería de tamaño medio con seis empleado abra con todos ellos", ha apuntado.

"Estamos contentos de que se cuente con nosotros y dispuestos a abrir", pero de forma paulatina, ha glosado Muñío, que ha explicado que el sector está siendo consultado y si bien "es imposible reglamentar para que todos estemos contentos", ha pedido que "la mayor parte pueda quedar satisfecha" para que ningún establecimiento que se quede por el camino.

NOTICIAS RELACIONADAS El proceso creativo de la artista Ira Torres

Además de las ayudas y beneficios aprobados para pymes, autónomos y de acudir a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, el sector también se ha acogido a los créditos ICO ventajosos, cuya concesión "se está empezando a comunicar", mientras que en los ERTEs se guían por el silencio administrativo positivo, aunque ha reconocido que les gustaría contar con un documento que lo avalara. Asimismo, ha manifestado que los trabajadores en situación de ERTE no van a comenzar a cobrar hasta mayo y si bien hay empresas que pueden ayudarles, otras no y "hay mucha gente que vive al día y eso va a generar un problema social".

Programación

La programación de COPELI para el Día del Libro, accesible en el Canal Youtube 'Libros en Zaragoza', a partir de las 11.00, este jueves, 23 de abril, comenzará con la autora Vera Galindo, que presentará la obra '¿Cómo lo ves?', último Premio Apila Primera Edición. Le seguirá, a las 12.00, el escritor y ensayista Sergio del Molino, que dará a conocer 'La Piel', de Alfaguara. Una hora más tarde, el Teatro de las Esquinas realizará una lectura dramatizada, y a las 14.00, Óscar Sanz hablará del cómic 'Casablanca, Madrid, París', de GP Ediciones.

A las 17.00, le tomará el relevo la periodista y escritora Margarita Barbáchano, con su obra 'Las imperfectas', de la editorial Los Libros del Gato Negro, y una hora después el escritor y político Chesús Yuste, tratará sobre su libro 'Memoria de la turba' de la editorial Xórdica.

A las 19.00, el Teatro de las Esquinas realizará otra lectura dramatizada y a las 20.30 habrá un cuenta cuentos de buenas noches para los más pequeños, a cargo de Títeres sin Cabeza. Las actividades finalizarán con la última firma virtual, a las 21.00, a cargo de Sadra Santana y su obra 'Marcha por el desierto', de Pregunta Ediciones.