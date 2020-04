Llamada a la responsabilidad

Supongo que han leído la noticia de que el próximo lunes los niños podrán salir a la calle. La medida puede ser adecuada para mejorar su bienestar, pero hay muchas incógnitas sobre el procedimiento a seguir.

En un país de ciudadanos responsables, respetuosos, solidarios y concienciados no haría falta especificar ningún procedimiento. Sería suficiente decir que los niños menores de 12 años que no vivan con personas mayores de 70 años pueden salir con sus padres una hora a la calle, sin alejarse de casa y sin juntarse con otras personas. Simple, claro y conciso.

Pero conociendo la picaresca española, las autoridades van a tener que regular todos los aspectos inimaginables para evitar abusos y riesgos, y se enfrentan a varios retos que me atrevo a formular y a darles mi opinión personal.

¿Cómo demuestran la edad? Complicado, el DNI no es obligatorio hasta los 14 años. ¿Quién los acompañará? Cualquier adulto que viva con ellos y que sea menor de 70 años. ¿Qué pasa si hay más de un niño en casa? No veo inconveniente para que salgan juntos niños que comparten vivienda. ¿Pueden ir al parque o jugar con otros niños? Evidentemente, no. ¿Y a donde pueden salir? A dar un paseo cerca de casa. Yo no permitiría su acceso a comercios ni espacios cerrados. ¿Cuánto tiempo podrán salir? Una hora diaria podría bastar. ¿Cómo se controla el tiempo? Fijando una franja horaria. Les pongo de ejemplo una propuesta sencilla, según el número del domicilio familiar que figure en el DNI del adulto acompañante. En los días pares los que viven en una casa con número par salen de 11:00 a 12:30, y los de número impar de 17:00 a 18:30. Y los días impares al revés… Insisto: son opiniones personales.