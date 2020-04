La Almunia celebra el día del libro compartiendo creaciones de los lectores

Las habituales celebraciones del Día del Libro no van a poder celebrarse este año por la crisis sanitaria del coronavirus, o al menos no de manera presencial. Pero en muchas localidades se han pensado alternativas para que este 23 de abril no pase desapercibido.

La Almunia de Doña Godina es uno de los lugares donde se propone una celebración virtual, animando a los lectores y lectoras a que compartan algo relacionado con la literatura. Puede ser un vídeo, un dibujo, una fotografía o cualquier creación que tenga que ver con un libro.

Son bienvenidas las recomendaciones, la lectura de poemas, las narraciones de cuentos grabadas en vídeo… En esta celebración virtual del Día del Libro tienen cabida obras para todas las edades y de todo tipo de géneros. Para que la fiesta sea un éxito basta con animarse e invertir unos minutos desde casa en colaborar con la iniciativa.

Las propuestas se pueden enviar a la biblioteca municipal de La Almunia por correo electrónico y todas se irán compartiendo en redes sociales. La acción está impulsada por la concejalía de Cultura y Participación del Ayuntamiento y se suma a la larga lista de localidades donde este año el Día del Libro va a tener un programa virtual.

Desde Zaragoza capital, la Comisión Permanente del Libro, COPELI, propone una serie de actividades que el público podrá seguir a través de Youtube y redes sociales, como recomendaciones o encuentros con autores.

Este año, las ferias con editoriales y autores, el reparto de rosas y la literatura en las calles tendrán que trasladarse a la intimidad de los hogares, más lejos y, al mismo tiempo, más conectados que nunca.