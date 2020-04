Aragón aplaza la ceremonia por la muerte de Lanzuela hasta el fin de COVID-19

El Gobierno de Aragón convocará un ceremonial por el fallecimiento del expresidente aragonés Santiago Lanzuela, siempre que se cuente con el visto bueno de la familia, cuando las circunstancias lo permitan, es decir, cuando se dé por finalizada la crisis sanitaria que ha causado el coronavirus y que ha sido, también, la causa del fallecimiento del expresidente este jueves.

Ante las especiales circunstancias del momento en el que se ha producido el fallecimiento, el Gobierno de Aragón ha decidido no decretar ahora luto en la Comunidad, como está previsto cuando fallece un presidente del Gobierno entre los honores que le corresponden. Argumenta el Gobierno de Aragón que no decreta este luto puesto que "se encuentra en el sentir de todos el dolor por las consecuencias de la pandemia y no procede distinguir ahora a quien, seguro, lo merece en otras circunstancias".

"Cuando proceda en tiempo y forma y de manera excepcional", el Ejecutivo autonómico expresará oficialmente el luto en el acto que se convocará, si se cuenta con el visto bueno de la familia. No obstante, como símbolo de respeto y reconocimiento a la memoria de Lanzuela, en las dependencias de Presidencia del Gobierno se colocará un crespón negro en la moharra del mástil, pero no en el resto de espacios.

Finalmente, se ha acordado que en el primer acto de convocatoria pública que convoque el Gobierno de Aragón se guardará un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de la pandemia y en recuerdo expreso de Lanzuela. El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha emitido un comunicado oficial de pésame, en el que manifiesta su reconocimiento y gratitud por la noble dedicación al servicio de los aragoneses de quien fuera su presidente entre julio de 1995 y agosto de 1999.

Añade Lambán que la desaparición de Lanzuela se produce "en unos momentos históricos de profundo dolor para toda la ciudadanía debido a las fatales consecuencias para la vida y para la salud" de muchas personas ocasionadas por la pandemia de la COVID-19.

"Habrá de llegar el día en que podamos expresar hacia todos y hacia sus familias nuestro pésame, nuestra compañía y nuestra solidaridad", añade el presidente. De Lanzuela, a quien se refiere por su nombre de pila, dice que siempre reconoció, con todo su afecto y respeto, "su digna labor al frente de la responsabilidad como presidente de todos nosotros".