Lambán pide disculpas por los errores cometidos en la crisis del coronavirus y llama a elaborar un plan de recuperación

El presidente de Aragón, Javier Lambán, convocará el viernes a los agentes sociales, ayuntamientos y grupos parlamentarios a una primera toma de contacto para abordar el plan aragonés de recuperación social y económica necesario para afrontar las consecuencias de la crisis sanitaria del coronavirus, cuya gestión da por "encauzada", aunque no resuelta.

Lambán ha comparecido este miércoles, a petición propia, ante un Pleno de las Cortes que ha reducido su representación a 19 diputados para informar de la situación creada por la COVID-19, y que ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo de los fallecidos y en solidaridad con sus familiares, en especial con el médico de atención primaria José Luis San Martín, y deseos de pronta recuperación para el vicepresidente aragonés, Arturo Aliaga.

El presidente, que ha pedido disculpas por los errores cometidos en la gestión de la crisis sanitaria por la "improvisación" de no saber a qué se enfrentaban, ha apelado a la "unidad y colaboración" para hacer frente a un escenario económico y social "muy preocupante", cuyo impacto y consecuencias todavía no se pueden medir, y para la que no hay soluciones "ni de izquierdas ni de derechas".

Por ello convoca esta reunión, de forma telemática, para empezar a abordar esta recuperación en un plan que "no puede ser ajeno" a lo que establezca el Gobierno central para el conjunto del país y cuyas soluciones, basadas en la colaboración público-privada, deberán establecer las prioridades en sectores estratégicos como la automoción, la agricultura, el turismo, la cultura o lo digital y favorecer la industria farmacéutica y la investigación.

"Es momento de transversalidad, colaboración y grandes acuerdos", ha concluido Lambán después de casi tres horas de debate de este punto del orden del día, en el que ha deseado que la oposición y principalmente el Gobierno, por su responsabilidad, estén "a la altura de las circunstancias" en el momento más difícil para Aragón y para España "en los últimos setenta u ochenta años".

Lambán ha explicado las actuaciones llevadas a cabo por su Gobierno para hacer frente al coronavirus desde seis vertientes: la sanitaria, la prevención de la desigualdad, la económica, la de hacienda, la de la movilidad y la de la investigación, ha reivindicado "más que nunca" tanto el trabajo del Salud como del IASS y ha reconocido la "desazón" que le ha provocado la "falta de material de protección para el personal sanitario y de servicios sociales" y el fallecimiento del doctor San Martín.

En la actualidad Aragón tiene acopio de material de protección para, al menos, cuatro semanas, ha dicho antes de añadir al final de su intervención que cree que tienen resuelto el suministro de mascarillas para la gestión de la crisis con 1.190.000 en el almacén de Plaza, 1.414.000 unidades en el del Salud y dos millones de euros en otras compradas y pendientes de recibir y que disponen de los mecanismos para aprovisionarse de lo necesario, incluidos los respiradores.

El presidente, que ha recordado además el aumento presupuestario con de 412 millones en la pasada legislatura de la sanidad pública aragonesa respecto al de 2015, ha subrayado que Aragón está "muy por encima de la media de la media española en plazas de residencias" y que sin embargo la tasa de fallecimientos de personas mayores en estas instalaciones es en España del 2,4 mientras que en Aragón ha sido del 1,7, por lo que ha negado que los problemas en estas instalaciones respondan a la falta de realización de test, en los que se han "dilapidado muchos recursos".

Los grupos parlamentarios han expresado su voluntad de consenso para afrontar las consecuencias económicas y sociales de esta crisis "sin precedentes" originada por el coronavirus, aunque han sido PP y Vox las formaciones que han puesto mayores reticencias.

Beamonte apela a la lealtad "de ida y vuelta"

Así, el popular Luis María Beamonte ha apelado a la lealtad "de ida y vuelta" y ha exigido a los "pseudo socios" del PSOE que abandonen "los discursos rancios y sectarios de siempre" y ha pedido "anticipación" a Lambán en cuanto a las medidas y el presupuesto con el que cuenta para ese plan de recuperación para el que ha propuesto, entre otras, indemnizaciones para las familias de personal esencial fallecido o la eliminación de impuestos.

Desde Vox, Santiago Morón ha señalado que solicitó este lunes al Tribunal Superior de Justicia de Aragón conocer "la verdad" sobre el número de fallecidos por coronavirus en la Comunidad, ha pedido la supresión de "gastos superfluos e ideológicos" y ha pedido a Lambán que se deje de aplicar "el cordón sanitario" con su formación para poder participar en la elaboración de ese plan y volver "al debate parlamentario".

También desde la oposición, el portavoz de Cs, Daniel Pérez Calvo, ha señalado que "nadie podría decir con honestidad que hubiera hecho mejor" la gestión de esta situación "excepcional" y ha agradecido a Lambán que haya "fecha" para ese primer encuentro del plan de recuperación, para el que ha pedido reuniones periódicas, trabajar con seriedad y solvencia, dejando fuera "las ideologías y los partidismos" y actuando con valentía porque será necesario un presupuesto "de emergencia" que requerirá "sacrificios".

Álvaro Sanz, por el grupo mixto (IU), ha considerado que se ha optado por el "camino correcto" para no dejar a nadie atrás y ha apelado a la "soberanía productiva y alimentaria" y la importancia de lo común y la necesidad de superar las políticas de austeridad que ha puesto de manifiesto el coronavirus.

