"Ha sido un mazazo, José Luis era una persona muy campechana y cercana con los pacientes"

La muerte de José Luis San Martín Izcue, el primer sanitario fallecido en Aragón con coronavirus, ha sido "un mazazo" para el centro de salud de San Pablo, en el que trabajaba. Sus compañeros, visiblemente afectados, han participado este lunes en un sentido homenaje a las puertas del propio centro al que también han asistido, entre otros, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón.

Los sindicatos médicos de Aragón han convocado un minuto de silencio este lunes por la muerte por coronavirus del médico de atención primaria José Luis San Martín, que ejercía en el Centro de Salud de San Pablo de Zaragoza. Es el primer médico fallecido en Aragón por esta enfermedad.

Con una pancarta en la que podía leerse ‘José Luis, siempre en nuestro recuerdo’ y con las notas del 'Hallelujah' de Leonard Cohen, los sanitarios han destacado el trabajo de este médico de familia de 55 años. “Era muy campechano, una persona muy cordial y cercano a los pacientes. Podías contar con él para cualquier cosa, es una gran pérdida”, ha reconocido Etelvina González, coordinadora del centro de salud. Tanto ella como el resto de compañeros preguntaban "a diario” por la evolución de José Luis, que llevaba varios días ingresado en la uci del Hospital Militar. “Teníamos la esperanza de que podía salir todo bien, lo estamos pasando muy mal”, ha admitido.

NOTICIAS RELACIONADAS Fallece el primer médico por coronavirus en Aragón

González ha reconocido que, hasta hace unas semanas, José Luis “estaba bien”, y que pudo contraer el Covid-19 “en su puesto de trabajo”. “Empezó con síntomas el día 24 de marzo y cogió la baja para no contagiar al resto. Se puso en contacto conmigo y me iba comentado por Whatsapp cómo iba evolucionando. Le hicieron las pruebas y al poco tiempo tuvo que ingresar porque no iba bien, tenía fiebre...”, ha comentado.

Solo este centro de Salud atiende a alrededor de 200 pacientes con coronavirus. Muchos, por consulta telefónica. “En la mayoría, la evolución es buena, pero también hay casos que hay que derivar a los hospitales o que hacemos consulta aquí en respiratorio para valorar si puede haber complicaciones”, ha añadido la coordinadora antes de afirmar que, por el momento, no hay más sanitarios contagiados.

Lo más duro, ha asegurado, ha sido no poder despedirse de José Luis, ya que los protocolos sanitarios establecen que no puede haber velatorio ni funeral, y haber tenido que volver al trabajo “prácticamente, como si no hubiera pasado nada”. “Es una situación extraña. Hemos tenido que enviar nuestras condolencias a la familia por teléfono o Whatsapp. También les haremos llegar un vídeo con el homenaje y los minutos de silencio del resto de centros y hospitales”, ha explicado.