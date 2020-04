Pedro Cía, hermano mayor de la Piedad: "Las cofradías están siendo un refugio"

Este Martes Santo no se escucharon redobles, palotazos, repiqueteos ni bombazos por las calles de Zaragoza como otros años. Como viene siendo habitual, tal vez algún atrevido cofrade quiso proclamar su sonoro rezo desde el balcón y se armó de baquetas o maza. Los hábitos del Descendimiento, la Oración en el Huerto, la Eucaristía, la Verónica o la Crucifixión se han quedado esta Semana Santa en el armario. También los de la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro. La ciudad aplaudía la labor de los profesionales que prestan un servicio a diario a la misma hora que estaba prevista su salida (20.00), desde el Refugio, entidad que ha intensificado su encomienda.

Esta procesión, que es la primera cita de la cofradía cada año, se celebró en su canal de Youtube con las palabras de Pedro Cía, su hermano mayor, e imágenes de archivo. Se recordó a los que están trabajando y también a los mayores, a los de ahora y a los fundadores de la cofradía, esos de quien se sigue el legado. El traslado del Santo Cristo del Refugio -también llamado de la Piedad- se considera un momento especial en las filas de la Piedad. "Acompañamos a una talla que ha sido venerada desde hace siglos, que está ligada a la cofradía desde los inicios", recuerda Cía.

"Nos mueve la fe, ahora se demuestra"

Ni la puerta del Carmen ni la calle de Azoque fueron escenario de muestras de fe, pero la Pasión sigue. "Hay que recordar que la Semana Santa no se ha suspendido, desde la Piedad hemos invitado a los cofrades a unirse a la celebración del Triduo Pascual telemático de la diócesis. Nos mueve la fe, ahora se demuestra", considera Pedro. El traslado del Santo Cristo del Refugio todos los años se hace bajo la atenta mirada de la luna llena, que guarda la espalda cuando la peana enfila la calle de Manifestación. "En San Cayetano se produce uno de los momentos más bonitos, cuando la Virgen sale a recibir al Cristo", siente Cía.

La plaza del Justicia también estará vacía cuando el Jueves Santo termine y las saetas del reloj den los primeros pasos del Viernes Santo. La Piedad no se moverá de su altar de Santa Isabel de Portugal. "Será la primera vez que no salga a la calle en los 83 años de vida de la cofradía, no se ha cesado ni con lluvia ni en la Guerra Civil con las explosiones", rememora el hermano mayor. Es claro: "Va a ser un mazazo". La programación de la cofradía a través de la redes sociales continuará el Viernes Santo con las palabras del consiliario y también con el viacrucis que normalmente alumbra con el fuego de antorchas las calles del Boterón. Para esa convocatoria también tienen algo preparado: "Catorce hermanos han preparado un vídeo con la lectura de las estaciones para que se pueda celebrar de alguna manera". "Las cofradías están siendo un refugio para estos días", añade Cía.

Una obra social más fuerte

No se procesionará, pero la labor de la cofradía no cesa. "La secretaría de caridad sigue con su misión y continúa ayudando a las familias que lo necesitan, de hecho, se han realizado colaboraciones extra desde que estamos confinados", detalla el hermano mayor. Hace año y medio se llevó a cabo una actuación desde este área de la cofradía: facilitar medios tecnológicos a niños, una idea que se valora mucho más ahora que se han informatizado las clases. "Surtimos de ordenadores portátiles y de internet a familias que no tenían acceso, gracias a eso ahora pueden seguir las enseñanzas", celebra Pedro Cía.