Zaragoza prepara una Semana Santa telemática y (tal vez) procesiones en septiembre

Las procesiones y otros actos previos a la Semana Santa de Zaragoza quedaron suspendidos antes de que se determinase el estado de alarma en España por coronavirus. Ensayos de instrumentos cancelados, pasos en almacenes, incienso sin quemar y hábitos en el armario. No obstante, las celebraciones del Triduo Pascual se celebrarán igualmente, según ha informado la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos desde un decreto.

En el documento, emitido hace unos días, se señala que "la Pascua, corazón del año litúrgico, no es una fiesta como las demás (…) no puede ser trasladada". No obstante, se propone aplazar solo las muestras de fe en las calles. "Las expresiones de piedad popular y las procesiones que enriquecen los días de la Semana Santa y del Triduo Pascual, a juicio del Obispo diocesano podrán ser trasladadas a otros días convenientes, por ejemplo, el 14 y 15 de septiembre". Desde el Arzobispado de Zaragoza recuerdan que estas fechas no son al azar, sino que coinciden con la celebración de la Exaltación de la Santa Cruz (14) y con Nuestra Señora de los Dolores (15), días relacionados de alguna forma con la Pasión de Cristo. En cuanto a la celebración de desfiles procesionales en la capital aragonesa aseguran que "todavía no se ha contemplado". A pesar de ello, consideran que se trata de una medida "acertada" y apuntan que hay que considerar también la opinión de la Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de la ciudad.

En algún caso, esta posibilidad ha inducido a malinterpretaciones dentro y fuera del mundo cofrade. Mariano Julve, presidente de la junta, referencia lo que emite el decreto y recalca que "esa puerta no equivale a trasladar la Semana Santa, como puede parecer en un principio", ya que es un tiempo establecido en el calendario litúrgico. Sin nada cerrado, cabe la posibilidad de que, cuando culmine la pandemia, las cofradías y hermandades zaragozanas organicen un acto comunitario de "acción de gracias". Si finalmente los cofrades procesionan por las calles de la ciudad a mediados de septiembre, algunos símbolos de la Semana Santa se perderán, como el anonimato bajo capirotes y terceroles, como ya ocurre el Domingo de Resurrección.

En el decreto de la Congregación para el Culto Divino, organismo presidido por el cardenal Robert Sarah, se aprecian alteraciones en las misas y otros ritos del Jueves y Viernes Santo, así como del Domingo de Resurrección. Por ejemplo, se omitirá el lavatorio de pies, con el fin de evitar cualquier contacto físico. De la misma forma, en la Vigilia Pascual también se suprimirá el fuego a la entrada de las iglesias. En Zaragoza se está intentando que estas celebraciones se retransmitan en directo desde la basílica del Pilar y todas serán presididas por el arzobispo. Una acción que ya se ha realizado con las misas en el camarín de la Virgen, que siguieron miles de fieles a través de Youtube, y con la ordenación de tres diáconos el pasado fin de semana.

También se menciona el oficio de la Misa Crismal, celebración en la que se bendicen los óleos que se utilizan en los bautismos, unciones de enfermos o confirmaciones del resto del año. "El Obispo, valorando el caso concreto en los diversos países, tiene la facultad de posponerla a una fecha posterior", apuntan. En Zaragoza, en principio ya la hay: será el 4 de junio, coincidiendo con la festividad de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Los religiosos podrán renovar entonces sus votos, como es habitual cada Semana Santa. Desde el Vaticano se ha pedido que en todas estas celebraciones, el sacerdote realice una especial intención por los enfermos, los fallecidos o quien haya sufrido alguna pérdida.

Algunos de los 15.000 cofrades de Zaragoza mitigan la nostalgia de estos días con fotografías en redes sociales, publicaciones como 'Quédate en casa con Tercerol' -iniciativa promovida promovida por la Asociación para el Estudio de la Semana Santa-, o toques de marchas desde balcones y terrazas tras los aplausos a los sanitarios. Este último gesto también se repitió en localidades de la Ruta del Tambor y del Bombo, como Alcañiz o Alcorisa, que el pasado fin de semana iba a celebrar la Jornada Nacional del Tambor.

