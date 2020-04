"Las prácticas de FP necesitan una solución racional y hasta exótica, son fundamentales para los alumnos"

El coronavirus ha trastocado las prácticas en empresas de miles de estudiantes aragoneses de Formación Profesional, especialmente los de grado medio y grado superior que el pasado 19 de marzo deberían haber dado este primer paso para incorporarse al mundo laboral. El Ministerio de Educación ha reducido de forma excepcional las prácticas a las 220 horas mínimas que exige la ley (en la actualidad se cursaban 380 horas en los grados de FP medios y hasta 400 en los superiores), lo que supone alrededor de mes y medio en contacto con el mercado de trabajo.

El Sindicato de Estudiantes a nivel nacional ha pedido que los alumnos que quieran realizar sus prácticas íntegras puedan hacerlo durante los meses de verano o septiembre, con todas las horas que sean necesarias y sin volver a pagar las tasas. Lamentan que con la supresión de la mitad de las horas de prácticas sus títulos se verán devaluados inmediatamente y también enormemente recortadas sus posibilidades de adquirir una experiencia que les sirva para poder lograr luego un trabajo en el sector.

"La prácticas de FP necesitan una solución racional y hasta exótica si hace falta teniendo en cuenta la situación excepcional que estamos viviendo, pero hay que tener en cuenta que son fundamentales para nuestros alumnos", defiende Francisco Valvidia, director del Centro Público Integrado de Formación Profesional (CPIFP) Corona de Aragón de Zaragoza. Un escenario que descarta completamente es que los estudiantes tengan que "repetir un año entero" y están a la espera de recibir las instrucciones más concretas de la Dirección General de Innovación y Formación Profesional del Gobierno aragonés, ya que hasta el momento solo tienen orientaciones.

¿Qué han estado haciendo los estudiantes de FP durante esta tres semanas de confinamiento? Valdivia habla de la experiencia del Corona de Aragón que puede extrapolarse a otros centros de la Comunidad. Cuenta con alrededor de 1.300 jóvenes cursando grados medios y superiores de las familias de Fabricación mecánica, Instalación y mantenimiento, Química, Construcción y obras civiles, Electricidad y electrónica y Administración y gestión.

Los esfuerzos de los docentes y los estudiantes en las clases a distancia se están centrando en el proyecto final que, de forma excepcional para este curso marcado por la pandemia, se ha unificado con las prácticas suspendidas temporalmente en un único módulo en todos los ciclos de FP básica, grado medio y grado superior y tendrá una duración mínima de 245 horas en la formación profesional de grado medio y superior y de 155 horas en la formación profesional básica.

Hasta 220 horas podrán desarrollarse en la empresa inicialmente prevista pero, ¿va a ser viable? Valdivia asegura que un centro como el Corona de Aragón disponen de "medios y recursos muy similares" a los de las industrias para poder llevar a cabo estos periodos de aprendizaje laboral en el propio instituto. Una parte de estas prácticas también puede completarse a distancia ya que, explica, muchas empresas con las que colaboran ceden sus programas de diseño y de trabajo para manejarlos tanto en las instalaciones como durante estos días de cuarentena en sus casas. Se muestra optimista y estima que "al final, en mayor o menor medida, los alumnos irán a las empresas".

El director del Corona de Aragón subraya que "la vivencia" de enfrentarse a una fresadora o a un torno en vivo y directo no tiene comparación con la réplica de cualquiera de estas máquinas en el ordenador. Subraya que también hay que valorar la inmersión de los chavales en "el ambiente laboral y las relaciones con los compañeros que están a años luz de lo que la mayoría de ellos han vivido hasta ahora durante su formación". Valdivia muestra también su preocupación por la paralización de proyectos internacionales que tenía en marcha el centro con Alemania, Francia, Portugal, Italia, Grecia, Chipre, Turquía y África y que espera no se vean resentidos por este compás de espera del que aún no se conoce su final.

