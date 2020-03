Los inmigrantes en Aragón, entre el agobio y la brecha digital

Lejos de sus hogares, los inmigrantes que viven en Aragón intentan llevar como mejor pueden el estado de alarma por la pandemia del coronavirus. Por ejemplo, el sirio Sari Alelaiwi, de 30 años, está tranquilo recluido en su casa de Zaragoza junto a su mujer y sus tres niños pequeños. "Solo bajo a la calle para comprar. Me limpio las manos y la ropa; seguimos las medidas sanitarias y de seguridad. No tengo miedo; estamos tranquilos en nuestra vivienda. Los que se aburren son los niños", explica.

Mientras, la madre de la joven Rouhif Mohamad repite estos días esta frase: "Lo que estoy viviendo no lo he vivido en la guerra". Se refiere esta refugiada siria al confinamiento y falta de movimiento impuestos por el Gobierno central para evitar posibles contagios del coronavirus. "Ver las calles vacías y lo que le está ocurriendo a la gente me da mucha pena", señala Rouhif, de 18 años, que reside desde hace tres años en la capital aragonesa junto a su madre y sus dos hermanos menores.

La joven siria Rouhif Mohamad en su casa de Zaragoza. R. M.

Esta joven siria ha aprendido a valorar la rutina del día a día y no se muestra preocupada por poder contagiarse. "Como no solemos salir mucho a la calle, para nosotros no es muy diferente nuestra vida. Mi madre y yo somos las que vamos a comprar los alimentos básicos. Estudio de forma 'online' e intento pasar el rato", comenta.

Información traducida a nueve idiomas

El Gobierno de Aragón ha traducido a nueve idiomas (chino, inglés, francés, rumano, urdu, búlgaro, ruso, ucraniano y árabe) toda la información sobre el coronavirus para las 149.000 personas migrantes de la Comunidad. Tal y como informó hace unos días la DGA, dicha información, que incluye los teléfonos donde se puede contactar, se presenta en forma de carteles de lectura fácil que van a estar presentes en todas las instituciones aragonesas, las entidades locales, las asociaciones -con especial mención a las de personas inmigrantes o a aquellas que trabajen con esta población-, las entidades sociales, los agentes sociales (sindicatos y empresariado) y las ONG. Asimismo, se difunde a través de las redes sociales del Gobierno de Aragón, la Dirección General de Cooperación al Desarrollo e Inmigración (fundamentalmente Facebook y Twitter) y el perfil de Instagram @AragonSinBulos.

"El objetivo de esta acción -ha explicado la directora general de Cooperación al Desarrollo e Inmigración, Natalia Salvo- es favorecer la accesibilidad de la información a todas las personas, para garantizar de ese modo que toda la ciudadanía conozca la información sobre el coronavirus de fuentes fidedignas y fiables, pudiendo de ese modo garantizar que toda persona disponga de las herramientas para cuidarse y cuidar de las personas de su entorno, así como poder seguir las recomendaciones que desde las instituciones y el ámbito sanitario se están dando para mitigar los efectos del virus".

Por su parte, Julia Ortega, responsable de Accem Aragón, destaca que estas personas inmigrantes viven el confinamiento "con bastante responsabilidad y tranquilidad". "Las que están ya atendidas desde alguna ONG casi se encuentran en una situación de más ventaja porque tienen un técnico de referencia a quien acudir, llamar y consultar", afirma.

Asimismo, destaca que no están teniendo ningún problema con los menores extranjeros no acompañados (menas) -unos 250 en la Comunidad, según Accem-. Tal y como explica Ortega, la tutela pertenece a la DGA y legalmente las ONG que trabajan con este colectivo tienen la guarda. "Desde el Servicio de Protección de Menores nos indicaron que si alguien pretendía saltarse el aislamiento podíamos recurrir a la Policía. No ha habido necesidad en nuestro caso y que yo conozca no ha sido necesario avisar a ninguna fuerza de seguridad para que se observaran todas las pautas que se han dado. Como el resto de la población, viven con normalidad esta situación", subraya.

Acceso a internet

Ortega resalta el "gran esfuerzo" realizado por las administraciones y las ONG para que toda la información les llegue de forma clara y en su idioma. No obstante, pone el acento en la brecha digital que afecta a la población migrante. "Todos estamos confinados, pero no todo el mundo está en las mismas condiciones. Echamos de menos el acceso a internet para todas las famililas en riesgo social", apunta.

Trabajar por que la convivencia no se deteriore es también una labor importante, ya que en muchas ocasiones se trabaja con personas que tienen que compartir la vivienda con otras familias. De ahí que desde Accem Aragón se haya hecho "el esfuerzo" de comprar material didáctico y lúdico para que estén entretenidas durante estos días de confinamiento.

Mientras, Susana Royo, subdirectora de intervención social de Cruz Roja de Zaragoza, indica que desde esta ONG están haciendo un seguimiento de las personas inmigrantes con las que trabajan para ver cómo están y si tienen alguna necesidad. "Les damos pautas de prevención y vemos cómo se encuentran los niños. Vamos apuntando las demandas para ver qué es lo que podemos hacer. Hemos visto que muchos que tenían empleos de media jornada tienen ertes o han perdido el puesto de trabajo", asegura.

Además, Susana Royo sí que habla de situaciones de agobio entre este colectivo. "Como todo el mundo están bajos de moral. Si se agobian, intentamos apoyarlos. Les proporcionamos juegos para que hagan con los niños y si necesitan apoyo escolar tenemos el equipo de infancia, que también les pueden echar una mano".

