La plataforma solidaria 'Vamos Zaragoza' alcanza en tres días su primer reto: 500 comidas diarias a domicilio para mayores

Un total de 500 mayores y personas con movilidad reducida en Zaragoza pueden recibir, durante el periodo de un mes, comida a domicilio para hacer más sencilla su situación durante el periodo de confinamiento por la epidemia de Covid-19. Todo esto se ha logrado gracias a la solidaridad de los ciudadanos que, mediante 'Vamos Zaragoza' han llevado a cabo donaciones que alcanzan un importe total de 90.000 euros. Así, en solo tres días se ha alcanzado ya el primer reto de la plataforma, según han explicado este miércoles desde el Ayuntamiento de la capital aragonesa. El segundo objetivo es poder ofrecer 1.000 servicios de comida a domicilio diarios y el dinero recaudado ya casi alcanza los 110.000 euros.

'Vamos Zaragoza' se puso en marcha el pasado sábado de la mano del Ayuntamiento, Fundación Ibercaja e Ibercaja Banco con la intención de canalizar la solidaridad de particulares y empresas de la ciudad, que servirá para cubrir las necesidades de las personas mayores, uno de los principales grupos de riesgo del coronavirus y quienes más necesitan, por ello, permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible. Desde ese momento ha recibido el apoyo de personalidades aragonesas de varios ámbitos.

Ander Herrera, exjugador del Real Zaragoza y actualmente del París Saint-Germain, fue quien dio el pistoletazo de salida a las donaciones y lanzó un mensaje a través de las redes sociales para animar a todo el mundo a aportar su granito de arena en la medida de sus posibilidades. Al futbolista se unieron poco después jugadores del Casademont Zaragoza como Rodrigo San Miguel y Carlos Alocénotros y referentes de la cultura como Miguel Ángel Berna y Nacho del Río o toreros como Immanol Sánchez. También la cantante alcañizana Anaju, recién salida del programa de TVE Operación Triunfo (que tuvo que hacer un parón antes de tiempo a causa del virus y el estado de alerta), y la 'influencer' zaragozana Teresa Sanz se sumaron a la iniciativa.

Asimismo, varios representantes del tejido económico y empresarial de la Comunidad, como el presidente de CEOE Aragón, Ricardo Mur, el presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, Manuel Teruel, el presidente de Jóvenes Empresarios de Aragón, Pedro Lozano, y el Decano del Colegio de Economistas de Aragón, Javier Nieto, han expresado su respaldo a 'Vamos Zaragoza'. Todos estas figuras han querido subrayar la importancia de la colaboración ciudadana en circunstancias tan extraordinarias como la que ahora mismo atraviesa el país con la epidemia de Covid-19.

Con todo esto, en solo tres días se ha alcanzado el primer objetivo marcado por el Ayuntamiento, que ahora tiene por delante el reto de multiplicar el dinero y, por lo tanto, la cantidad de comidas a domicilio, para llegar a mil personas cada día. Las donaciones se están canalizando, según explican, a través de entidades del tercer sector que están ayudando en los diferentes ámbitos del proceso: compras, alimentación, psicológico o asistencial, entre otros. En concreto, la distribución de las 500 comidas se está llevando a cabo desde La Caridad de Zaragoza.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha querido expresar este miércoles su agradecimiento a todas las personas que ya han ayudado a que sea "un éxito", tanto con donaciones como con la difusión de la plataforma. "Me gustaría dar las gracias con mayúsculas", ha asegurado. No obstante, también ha querido dejar claro que "esto no acaba aquí" y ha animado a seguir colaborando. "Queremos pediros que nos sigáis ayudando, necesitamos que la solidaridad de los zaragozanos se convierta ahora en más realidad que nunca -ha incidido el regidor-, que aquellos que podéis y todavía no lo habéis hecho nos echéis una mano".

Las aportaciones voluntarias de los ciudadanos se pueden hacer a través de trasferencias a la cuenta ES43 2085 0103 9803 3204 7292, mediante el número de teléfono 976748825 de lunes a viernes o a utilizando Bizum con el código VAMOS ZARAGOZA/33601. Además, en las páginas web zaragoza.es e ibercaja.es se ha habilitado un enlace a la plataforma 'Vamos Zaragoza' donde se puede realizar la donación mediante el cargo a una tarjeta.

