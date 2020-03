Ateca ahuyenta el tedio con tambores y cornetas

El fervor que aflora cada Semana Santa en los pueblos de Aragón trasciende incluso las creencias religiosas de la población; se trata de un sentimiento de profundo arraigo a una tradición que ejerce eficazmente de pegamento social. Una de las manifestaciones más habituales son las bandas musicales; en Ateca se cuenta con la Banda de Tambores y Cornetas de la Soledad, fundada en 1968 y que cuenta con 55 miembros activos.

Juan Carlos Fuentes es uno de los miembros de más antigüedad en este colectivo. Trabajador de la brigada municipal con dos décadas en el oficio, lleva desde los 16 años de edad (tiene 52) marcando los toques de tambor en la banda. "Siempre salimos a exaltaciones, procesiones y todo tipo de actividades, aquí hay mucha tradición, ya sabes lo que suele pasar en los pueblos, y en este somos unos cuantos. La verdad es que tocar llena mucho el corazón. Como llevamos ya unas semanas ensayando y se hace normal escucharnos, en estos días de aislamiento muchos lo echaban de menos y pensamos en salir cada día un rato a tocar desde los balcones".

Muy repartidos, pero...

La logística no es tan sencilla: Ateca ya tiene un tamaño como para requerir de cierto ordenamiento en una práctica a distancia. "La cosa es que estamos todos muy repartidos, así que tratamos de ser puntuales, cada día a las 20.00. La gente ya lo espera, a mí me toca ir marcando, no nos movemos del toque para no confundir a las cornetas, se trabaja sobre un ritmo fijo. Otros años estamos muy liados por estas fechas, en estos días tuvimos que suspender Villafeliche y Alhama, y hasta en Huesca se suele tocar; fíjate que en Semana Santa salimos cuatro veces en Ateca. Hay desde chavalicos a mayores, tenemos desde críos de 8 años a un corneta de 66".

Con el repertorio se va improvisando. "Estamos haciendo tres piezas cada día; hoy –Juan Carlos habla un poco antes de la hora marcada para el arranque de la explosión musical– ya veremos lo que sale, nos ponemos de acuerdo por mensajes. Hacemos tres o cuatro, tampoco es cuestión de cansar a la gente, que lo poco gusta y lo mucho cansa. Aquí este año no tocaba exaltación, son cada tres y la hicimos en 2019".

La última fiesta de la Máscara en San Blas está aún reciente en la memoria. "A ver cuándo podemos volver a juntarnos todos; mientras tanto, haremos lo que podamos desde casa".