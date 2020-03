La DGA aplaza actos en Canarias y Milán y China es duda por el coronavirus

El Gobierno de Aragón retrasará todas las acciones de promoción en países de riesgo de contagio por coronavirus. La directora general de Turismo, Elena Allué, confirmó a este diario que la DGA aplazará hasta mayo una acción con Binter, la empresa que ofrece vuelos a Canarias desde el aeropuerto de Zaragoza, que tendría que haberse celebrado este mes.

También se verá afectado un ‘road show’ por Milán y está por ver qué ocurrirá con la feria prevista para el 15 de mayo en China. "Estamos a expensas de lo que diga la oficina de turismo de allí", afirmó. El Ejecutivo autonómico ya sufrió, como el resto de comunidades, la cancelación de la Feria Internacional de Turismo de Berlín, la mayor del mundo. Se trataba de una cita especialmente importante, sobre todo de cara a establecer contactos con turoperadores y dar a conocer la 'marca Aragón' en el exterior.

Respecto a la situación que se está viviendo en Aragón, Allué incidió en que la Comunidad es un territorio "completamente seguro". Y aunque señaló que febrero y marzo no son meses de gran afluencia en lo referente al turismo chino, dio por sentado que se están produciendo cancelaciones, ya que Iberia ha cancelado los vuelos y no pueden ni viajar a España. "Esperemos que no sean muchas las repercusiones. El turismo chino representa 90.000 de los 3,8 millones de personas que visitan cada año la Comunidad".

Preocupación por el turismo francés

Sí preocupa especialmente el turismo francés, el primero en el ranquin de turistas extranjeros. La principal fortaleza de Aragón, en este caso, es que alrededor del 75% de sus visitantes proceden de otros puntos de España.

En esta línea, la vicealcaldesa de Zaragoza y responsable de Turismo, Sara Fernández, admitió que a nivel turístico el coronavirus está afectando "seguro" al número de visitantes asiáticos, y mostró su preocupación por la cancelación de congresos. Espera, no obstante, que las cifras se mantengan en Semana Santa.La intención, según adelantó, es presentar la programación "con total normalidad".