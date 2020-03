Varios congresos y eventos sanitarios que se iban a celebrar en Zaragoza se aplazan por el coronavirus

Al menos tres congresos y eventos sanitarios que en los próximos días iban a tener lugar en Zaragoza han sido aplazados a causa del coronavirus y la decisión de varias comunidades autónomas, entre ellas Aragón, de negar los permisos a estos profesionales para participar en estos espacios.

En la rueda de prensa de presentación del Congreso Nacional de Nutrición, Alimentación y Dietética (Fesnad) que estaba previsto celebrar los días 11, 12 y 13 de marzo en la capital aragonesa, la organizadora del Congreso, Mari Lourdes de Torres, ha afirmado este miércoles que el evento, al que estaba previsto que acudieran unos 400 profesionales, se va a aplazar por esta circunstancia. "El Covid-19 se ha extendido en España y aunque en Aragón no tenemos ningún paciente, estamos rodeados. Por ello, la consejería de Sanidad nos ha informado de su decisión de restringir los permisos a médicos y enfermeros para acudir a congresos", ha subrayado. Según han comentado desde la organización, la previsión es que se traslade al último trimestre del año.

Por esta misma razón y ante las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, también se ha aplazado la reunión nacional de coordinadores de trasplantes y profesionales de la comunicación, programada para los días 12 y 13 de marzo en Zaragoza. La jornada de Triaje Semes y el curso previo, previstos para las mismas jornadas que el evento anterior, también han sido aplazadas por estas circunstancias.

Sin permisos para ir a congresos

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha remitido una nota interna a las gerencias sanitarias de toda la comunidad para que se nieguen los permisos a los profesionales médicos y de enfermería que los soliciten para asistencia a congresos y eventos sanitarios.

En la línea de lo recomendado por el Ministerio de Sanidad para hacer frente al coronavirus, fuentes del Gobierno de Aragón han confirmado que se suspenden los permisos que hayan solicitado médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios cuando su ausencia tenga que ver con la asistencia a estos congresos, aunque no pueden impedir que acudan en sus vacaciones o libranzas. Solo se mantienen aquellas reuniones internas en las que no concurran personas ajenas o no habituales al centro de trabajo.

Además, se está recomendando que no acudan a eventos deportivos, tanto por la importancia de estos profesionales en la contención de la epidemia como el mayor riesgo que tienen de contagiar a la población.

El Colegio de Médicos de Zaragoza suspende sus actividades

Siguiendo esta medida, la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Zaragoza (COMZ) ha aprobado la suspensión temporal de los cursos de formación y de las actividades socioculturales dirigidas a los profesionales médicos previstas durante el mes de marzo en sus instalaciones.

La presidenta del COMZ, Concha Ferrer, explica que a pesar de que en Aragón todavía no se hayan confirmado casos de Covid-19 "entendemos que la protección de la población entra por proteger a sus profesionales sanitarios, que van a ser los que realicen la máxima atención de los pacientes que pudieran surgir”.

La cancelación de las actividades en las instalaciones del COMZ se mantendrá durante todo el mes de marzo, aunque este plazo podría ampliarse en función de la evolución de la situación epidemiológica y de las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Toda la información sobre el coronavirus