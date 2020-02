Sanidad coordina con todos los hospitales la actuación frente al coronavirus en Aragón

El Departamento de Sanidad coordina con todos los hospitales públicos y privados la actuación frente al coronavirus en la Comunidad aragonesa. Mantuvo ayer reuniones con los directores médicos de los diferentes centros sanitarios para explicarles la situación y las últimas novedades comunicadas por el Ministerio de Sanidad, pero sobre todo para unificar el protocolo a seguir ante posibles casos.

Aunque todavía no se ha confirmado ningún enfermo en Aragón, el Departamento de Sanidad quiere tener todo preparado y planificado ante cualquier sospecha de paciente con coronavirus. Para ello, organizó dos sesiones de trabajo por separado, una para los hospitales públicos y otra para los centros privados. En algunos casos, a estas reuniones no solo acudieron los directores médicos sino también profesionales que se encargan de la atención directa con el enfermo.

En estos encuentros, los responsables del Departamento de Sanidad recordaron que todos los hospitales tienen que actuar de acuerdo al protocolo que la Comunidad ha elaborado, en coordinación con el Ministerio, para abordar un posible caso de coronavirus. Este documento ha sido enviado a los diferentes centros sanitarios. Además de las medidas de protección que deben tomar los sanitarios, el paciente será aislado y se le tomará una muestra del tracto respiratorio. Deberán confirmar o descartar los casos los laboratorios del MiguelServet y el Clínico, este último centro cuenta también con el kit de diagnóstico desde esta semana.

Tras el Consejo de Gobierno celebrado ayer en el Pignatelli, la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, alabó el trabajo desarrollado por e lEjecutivo autonómico y el central ante esta situación. Aseguró que se «están haciendo las cosas muy bien, de manera muy sensata y planificando todos los supuestos». En ese sentido, Pérez transmitió un mensaje de «tranquilidad» y «serenidad» a la población.

No "dar pie a bulos"

Reconoció que se ha creado cierta «psicosis» sobre la enfermedad, de la que, recordó, su grado de agresividad es menor que el de una gripe. «Esto no quiere decir que no sea preocupante, pero hay que canalizar las cosas. La información es clave para que la gente se serene», aseguró. Por ello, solicitó no «dar pie» a bulos» ni a casos no confirmados y pidió confiar en las Administraciones. En las últimas horas, se han disparado los rumores sobre posibles pacientes que han acudido a los servicios de Urgencias contagiados de coronavirus.

NOTICIAS RELACIONADAS El coronavirus, en datos

Para evitar la saturación de los servicios, la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales aconsejó a la población seguir las recomendaciones «muy claras» que la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, hizo tras el Consejo Interterritorial el martes en Madrid. Recordó que una persona que haya viajado a países de riesgo (China, Corea del Sur, Irán, Japón o algunas regiones del Norte de Italia) y manifieste algún síntoma –tos, fiebre o sensación de falta de aire– debe llamar al 061, donde el personal valorará el caso y le hará una encuesta epidemiológica.

Tras este primer diagnóstico, se comunicará la situación a la Dirección General de Salud Pública para que esta indique cómo actuar. No es la primera vez que desde el Departamento de Sanidad se utiliza este triaje telefónico para evitar la presión sobre los servicios de Urgencias o los centros de salud de la Comunidad. En 2009, el primer año en el que se registraron casos de gripe A, también se habilitó un servicio similar, que tuvo muy buenos resultados.

Ante las repercusiones que el coronavirus pueda tener, la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales admitió que se están contemplando las económicas, pero estimó "precipitado" hacer una estimación de cuál será la incidencia en el crecimiento económico de la Comunidad aragonesa.