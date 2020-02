¿Los seguros cubren el coronavirus?

Las dudas que genera el coronavirus se extienden a si los seguros cubren al usuario en caso de contraer esta enfermedad o si se puede considerar causa de fuerza mayor para anular un viaje. En el caso de que se haya contratado uno y se decida cancelar por miedo a contraer el COVID-19, como lo denomina la Organización Mundial de la Salud (OMS), este supuesto no queda cubierto entre los de fuerza mayor que permiten la devolución del dinero al usuario. Por ello, esta semana la organización de consumidores OCU ha pedido que el miedo generado en los usuarios se considere "fuerza mayor" y quienes decidan no viajar no pierdan el dinero.

"Si vas a China, como es una zona que no recomienda el Ministerio de Asuntos Exteriores se considera fuerza mayor", explican desde OCU. El Ministerio ha ampliado esta semana las zonas de riesgo en las que ahora se incluye además Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán y las cuatro regiones del norte de Italia donde se han registrado más afectados: Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia Romaña.

Desde la agencias de viajes se ha señalado que la decisión de las causas que se consideran fuerza mayor no dependen del sector. "Eso no lo decidimos nosotros, son las autoridades competentes", han matizado, en referencia a que es el Ministerio de Asuntos Exteriores el que tiene que determinarlo ya que el colectivo se limita a "aplicar la ley". Actualmente "no se están cancelando viajes donde haya una pérdida total del importe pagado", aseguran desde la asociación de agencias de viajes de Aragón.

Desde ella se indica que "no es lo mismo que hayas contratado un paquete turístico con un turoperador que haber comprado un billete de avión o un hotel suelto". En este último caso, "no hay posible reembolso de ningún tipo a no ser que quiera la compañía aérea o el hotelero", puntualizan. Habrá que reclamar y en el caso de las aerolíneas pueden ofrecer alternativas como cambiar la fecha del vuelo en vez de devolver el dinero.

No se amplían las restricciones de viaje

Por su parte, la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han hecho una declaración conjunta en la que ambas dejan claro que, de momento, no se amplían las restricciones de viaje. Han señalado que su prioridad es la seguridad de las personas y que están preparadas para trabajar "en estrecha colaboración" con todas las comunidades y países afectados por la actual emergencia sanitaria, pero consideran que "imponer restricciones a los viajes más allá de eso puede promover una interferencia innecesaria con el tráfico internacional y repercutir negativamente en el sector turístico".

La OMT cree que la respuesta del turismo debe ser "medida, coherente y proporcionada" a la amenaza para la salud pública y debe basarse en una evaluación del riesgo local.

Sin visitas guiadas en Milán y Venecia

Sin embargo, las restricciones en las zonas turísticas afectadas se está notando en la actividad de compañías como las que organizan excursiones. Civitatis, plataforma 'online' para contratar visitas guiadas a ciudades ha visto caer un 60% las reservas esta semana y ha tenido que cancelar las rutas previstas en Milán y Venecia. Desde la compañía reconocen que la situación se ha precipitado durante el fin de semana. La firma ha comunicado que "debido a la preocupación general que ha provocado la posible expansión de la enfermedad", la consiguiente caída en la demanda y la imposibilidad de hacer algunas de las rutas por las restricciones de las autoridades locales ha devuelto el dinero de casi 1.000 reservas.

La medida incluye la suspensión de las excursiones en esta zonas hasta el 1 de marzo, aunque "lamentablemente no descartamos que esto tenga que ampliarse", han señalado. "Las actividades que han sido canceladas son todas aquellas en las que el monumento o atracción turística haya sido cerrado por orden oficial" y ponen como ejemplo la visita guiada por la Catedral de Milán. Sin embargo, se mantiene la que ofertan desde Milán al Lago de Como. Llevan reembolsados más de 90.000 euros.

Seguros de asistencia

Desde Unespa, la organización que agrupa a las aseguradoras, se ha garantizado que las compañías colaboran con las autoridades y atienden a sus asegurados como lo hicieron en anteriores brotes como el SARS o la gripe A. En el caso de los viajeros que hayan contratado un seguro de asistencia en viaje este "sufragará las atenciones médicas que reciban aquellas personas aseguradas que resulten infectadas por el coronavirus durante un viaje dentro de los límites fijados por el contrato", en referencia a los económicos que se fijan en función de la póliza. Ha indicado que este tipo de seguros suelen contemplar la cobertura de los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de, al menos, un acompañante. Pero en todos los casos habrá que estar a lo contratado.

"Si llega una persona con unos síntomas y va a un centro privado el seguro va a pagarle esa atención", han precisado desde la organización. Los protocolos de actuación serán los que fije Sanidad.

En general, en la lista de supuestos que suelen excluirse de los seguros de salud, desde Acierto.com se señalan las enfermedades, lesiones u otras preexistencias anteriores a la fecha de alta del asegurado; los hechos de guerra, los daños ocasionados por radiación nuclear, contaminación radiactiva, terremotos e inundaciones. Tampoco cubre las toxicomanías, el alcoholismo crónico, los intentos de suicidio y autolesiones, así como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida VIH, resumen desde el comparador.

