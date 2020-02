Javier Marión: "La atención en el medio rural es incluso mejor que en el medio urbano"

El gerente del Servicio Aragonés de Salud (Salud), Javier Marión, ha defendido este viernes en la Comisión de Sanidad de las Cortes la atención sanitaria ofrecida en el medio rural, donde, ha destacado, existe menos demora en la atención y hay mejores ratios de atención de pacientes por facultativo. Una cuestión que han puesto en duda los grupos de la oposición, que han recordado el desembolso que tienen que hacer algunos ayuntamientos para garantizar la supervivencia de los consultorios y han asegurado que si la atención rural es de calidad, es gracias al esfuerzo y dedicación de los profesionales que trabajan en el medio rural.

Marión ha explicado que en el medio rural se consiguen ratios casi impensables en el urbano. De hecho, ha recordado que la media de pacientes por profesional allí se mantiene por debajo de 900 cuando en las ciudades se dispara a los 1.550 enfermos por cada profesional. "Nuestro medio rural es uno de los ámbitos que más profesionales hay por pacientes de España", ha remarcado Marión. Esto se traduce, según ha detallado el gerente, en menos demora en la atención, en la lista de espera quirúrgica y en consultas en comparación con las esperas de, por ejemplo, Zaragoza capital. Ha reconocido, no obstante, que de "manera puntual" en esas zonas se producen problemas por falta de profesionales, lo que ocasiona ciertos "inconvenientes" a la población que tiene que desplazarse a otras zonas.

Para paliar ese déficit de profesionales, Marión ha recordado que en 2017 el Salud puso en marcha un plan de incentivos para "atraer a profesionales a centros de difícil cobertura". Entre otras cuestiones, se reconoce y premia con puntuación a los profesionales que se desplacen fuera del ámbito urbano o se les permite la flexibilización de sus jornadas de trabajo, para concentrar la prestación en menos días y poder conciliar su vida familiar y laboral. También ha explicado que se han emprendido otras medidas, como la sistematización de convocatorias de oposiciones y traslados o la puesta en marcha de las interconsultas en el medio rural.

Elisa Sacacia, diputada de Ciudadanos, partido que ha pedido la comparecencia de Marión, le ha recordado que los mayores problemas se concentran en los consultorios, que no cuentan en algunos casos con convenios de gestión entre el Salud y los ayuntamientos, por lo que son estos últimos los que tienen que asumir muchos de los gastos que se generan. La diputada Ana Marín, del PP, ha asegurado que la asistencia que se da en el medio rural se consigue gracias al esfuerzo de los profesionales. "Si no fuera por ellos, hoy la asistencia sanitaria en ese ámbito habría desaparecido", ha criticado Marín, que ha asegurado que se está produciendo un "deterioro progresivo" de la sanidad rural desde hace tiempo. "Habla de ratios de pacientes por médico, pero no tiene en cuenta la dispersión", ha afirmado.

Una cuestión en la que ha coincidido el diputado de IU Álvaro Sanz, que no ha considerado adecuado hablar de ratios en este ámbito, por sus peculiaridades y dispersión y "cuando hay médicos que se pegan la vida en la carretera". El diputado de Vox Santiago Morón ha insistido en las dificultades y problemas que sufren los médicos rurales y ha pedido al Salud seguir haciendo más atractivas esas plazas.