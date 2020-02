El duende chirigotero que vive en Zaragoza

El sol hace un rato que se ha retirado en las calles de Zaragoza, las persianas de los comercios bajan y el miércoles respira sus últimas horas. No hay una melodía definida para este momento del día. En la Casa de Andalucía se lo toman a chirigota.

Allí, en el barrio del Actur, más de una docena de personas se cuelga el pito del cuello para ponerle ritmo a la tarde. No se ve a simple vista pero por los pasillos, con azulejos que evocan aires andaluces, se pasea un duende carnavalero. Se intenta adivinar la letra de un pasodoble que proviene de una de las dependencias de la sede, la que denominan "la isla de Andalucía en Aragón".

"Veo las actuaciones en la televisión o por internet y se me caen las lágrimas"

"Veo las actuaciones en la televisión o por internet y se me caen las lágrimas", confiesa Paco García con la voz entrecortada. A pesar de ser una fiesta, la vive "con pena". Este gaditano nació en la calle de Garaicochea, una de las venas del carrusel del carnaval. A pesar de llevarlo en la sangre, de ser sobrino de corista y sentirlo, no lo vive en su cuna. Reside en Zaragoza desde hace 35 años. "No he vuelto al carnaval. Lloro por él", confiesa García. "Lloro por estar en Cádiz, por salir algún día a las tablas del Falla", añade emocionado.

Cuando se abre la puerta de la sala de ensayo se descubre que no hay escenario ni público, las únicas espectadoras son las Vírgenes de Semana Santa que decoran las paredes. Armados de caja, guitarras, bombo y platillos luchan por recordar sus orígenes, con humor y crítica social. Es como viajar al Gran Teatro Falla. Precisamente, a ese icono del carnaval gaditano le dedican unas estrofas.

Qué tienes

ladrillitos coloraos

dime que tienes,

que loquito a mí me tienes

"Es el pasodoble de los 'Ladrillitos coloraos', en referencia al Gran Teatro Falla", explica Juan Mulero, natural de Utrera (Sevilla) y vecino Zaragoza desde hace 41 años. Es una letra del desaparecido Manolo Santander y un homenaje a la fachada de ese teatro donde el carnaval cobra vida, el lugar donde los chirigoteros se alzan con la gloria o son eliminados, les dan 'cajonazo'. "Este año queremos hacer un tributo a Cádiz. Es especial porque el año pasado se fueron dos autores muy fuertes, Juan Carlos Aragón y Manolito Santander", señala Federico Tinojo, un jerezano que hizo de Zaragoza su hogar hace más de cuatro décadas. Un año triste para el carnaval: "Y para colmo se jubiló el José Luis Ballesteros 'El Love'".

No quieren desvelar más datos de su repertorio para mantener la intriga y sorpresa en sus actuaciones, que son varias las que tienen programadas. Este jueves desfilarán por las calles del Tubo de la capital aragonesa (a partir de las 19.30) y el este sábado, 22 de febrero, se subirán al escenario de la Sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza, a las 19.30, para celebrar el Festival de Carnaval de la Casa de Andalucía.

Y, ¡Dios mío! que tendrán tus camerinos

que provocan la pasión y el desafío,

Me das miedo, me envenenas,

qué misterio es el que entierran estas piedras

El carnaval para Paco García es un "sentimiento". "Es como la Semana Santa para los 'capillitas' de Sevilla", compara en torno a unas copitas de Barbadillo. "No tiene nada que ver la gracia que tiene una persona en el carnaval con su vida fuera. Son personajes distintos, aunque el sentimiento es el mismo". "Si te quieres divertir, te tienes que pintar unos coloretes y, entonces, te metes de lleno. No es lo mismo si solamente lo estás viendo, con los bracitos cruzados", recomienda este gaditano, que recuerda sus años 'de chico' a ritmo de pasodobles, cuplés y popurrí por las 'callejeras'.

En la capital aragonesa, a falta de una, hay dos chirigotas que reparten esa gracia, una masculina y otra femenina. Ellas serán críticas y pondrán "de vuelta y media", como aseguran, a algún personaje público del panorama nacional. En esta participa Vanesa Martín, una zaragozana que no tiene ningún brote de su árbol genealógico en Andalucía, pero gracias a su pasión por esa tierra ha creado hilos de unión. De hecho, se le escapa alguna palabra con acento andaluz. El pasado fin de semana viajó junto a otro miembro de la Casa a Cádiz para recibir una 'masterclass' de chirigotas. "Nos enseñaron su historia y evolución hasta la actualidad. También los tipos de voces", sostiene Martín.

También participa su hija, Rocío. "Canta en la chirigota de los hombres por cuestión del disfraz, pero lo podría hacer perfectamente en la de las mujeres, porque se sabe la letra de las dos, como un adulto", afirma Martín. "Además, sus hermanos pequeños, que por edad no pueden participar, las tararean. Es muy emocionante". "Estos son los que tienen que seguir con esta tradición", defiende Paco García con ojos esperanzados.

La chirigota femenina de la Casa de Andalucía de Zaragoza. Casa de Andalucía

En la experiencia gaditana también conocieron el Gran Teatro Falla, desde las tablas hasta el gallinero. "Es impresionante por su estética y también por las dimensiones. Por ejemplo, mientras una chirigota actúa, otra cambia el decorado por detrás del telón". No solo eso, también vivieron el paso a semifinales del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC). "Los resultados se conocen cuando todo el mundo está en la calle. Nosotros estábamos en un plaza donde se ensaya antes de subir al escenario y cuando se supieron los resultados en la calle se hizo un silencio rotundo", relata. Solo lo rompieron los vítores de las agrupaciones clasificadas. Este viaje pronto tendrá sus frutos: "En el AVE de vuelta regresamos preparando las actuaciones del año que viene". Antes de partir, más de un compañero de fatigas no escondía su envidia (siempre sana) de visitar el Falla en estas fechas.

A distancia lo viven como puedan, "con sufrimiento", dice García. Hace 16 años que la Casa de Andalucía en Zaragoza celebra el carnaval con el arte crítico de las chirigotas y coros. No solo se reducen a un repertorio de otros autores, también han compuesto sus propias letras. Pilar Sánchez escribió 'Te voy a cantar bajito', una unión de Cádiz y Zaragoza, un nexo entre la bahía gaditana y la ribera del río Ebro. Esta composición la cantarán las dos chirigotas en coro durante el Festival de Carnaval de la Casa de Andalucía.

"Cuando llegué a Zaragoza, mi familia grababa las chirigotas en cintas VHS y me las mandaban"

"Gracias a esta casa estoy viviendo parte del carnaval", reconoce Paco García. Lo viven así, pero alguno no ha dejado de disfrutarlo aun estando a kilómetros de distancia, como Federico: "Cuando llegué a Zaragoza no había medios para verlas. Mi familia las grababa en cintas VHS y me las mandaban. Siempre siempre, he seguido el carnaval desde que vivo fuera".

Estas semanas, al margen de cualquier actualidad, el COAC es tendencia nacional en Twitter. "Hoy en día estamos viendo que el carnaval se está expandiendo por todo el país, aunque sea local. Claro, nos hemos encargado los que estamos por toda España", analiza Tinojo. "Empezamos de broma, pero ahora vamos en serio", agrega. Tanto que reciben a chirigotas profesionales de Cádiz, que viajan hasta la capital aragonesa para conocer su labor. En esta edición serán recibidos el próximo 31 de marzo.

Agenda carnavalera de la Casa de Andalucía en Zaragoza

Jueves, 20 de febrero. Desde las 19.30 y hasta las 21.30. Pasacalles por el Tubo de la capital aragonesa, con salida en la plaza de Santiago Sas.

Desde las 19.30 y hasta las 21.30. Pasacalles por el Tubo de la capital aragonesa, con salida en la plaza de Santiago Sas. Sábado, 22 de febrero. A las 19.30 se celebrará el Festival de Carnaval de la Casa de Andalucía, en la Sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza.

A las 19.30 se celebrará el Festival de Carnaval de la Casa de Andalucía, en la Sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza. Martes, 31 de marzo. Visita de las comparsas de Cádiz.

La magia del duende de este carnaval (y también de otras localidades andaluzas) tiene muchos adeptos. Se trata de hijos de esa tierra que sienten las estrofas que se cantan en el Falla, aunque las escuchen a kilómetros de distancia.