Protesta para exigir menos empleo precario en Opel PSA y más indefinido

"Somos personas y no robots. Los ritmos de trabajo son brutales", ha denunciado este domingo Ángel Arbonés, de Stopel, uno de los sindicatos, junto con CGT, convocantes de la protesta contra la precarización del empleo en PSA que ha reunido en la plaza de España de Zaragoza a cientos de empleados de Figueruelas para exigir que se deje de abusar del contrato temporal para sacar la producción diaria y que se haga más contratación indefinida teniendo en cuenta además que la compañía acaba de anunciar un ERE extintivo sin contrato de relevo para 461 trabajadores.

"No pedimos imposibles sino mejorar la condiciones del contrato temporal que tienen que tener una causalidad cuando se están utilizando sistemáticamente", ha añadido Santiago Arcos, de CGT, y que "PSA haga más contrato indefinido máxime cuando piensan alcanzar este año récord de producción en la planta". "Tendría que haber más gente joven hoy aquí", ha reconocido, pero "los que tienen contratos de tres o seis meses no se atreven a venir por si acaso no les renuevan" y porque está habiendo mucha "coacción y presiones" para que no secunden la huelga por la salud laboral y la conciliación que hay convocada tres turnos de trabajo, dos sábados por la mañana del 22 y el 29 y en la noche del viernes 28.

En la protesta, en la que se han coreado consignas como 'Empleo precario, lesiones a diario', varias trabajadoras que están con contratos del 65% o 75% de jornada (cubriendo un contrato de relevo), han calificado de "indignantes" las condiciones en las que están trabajando por 1.100 euros. "Ahora cobro 1.300 porque me cambie al turno de noche, pero entro el domingo a las 10.00 de la noche y salgo el siguiente sábado a las 6.00. Trabajo seis días a la semana y luego te dan uno libre entre semana cuando a la compañía le conviene". Además, decía otra, los "puestos no están adaptados ergonómicamente y hay muchas bajas".

Otra de las empleadas con jornada reducía consideraba también "lamentable los diferentes niveles salariales" que hay haciendo el mismo trabajo con diferencias de 500 o 600 euros. "Hoy tenemos aquí en la protesta muchos compañeros veteranos, a los que les queda ya poco tiempo en fábrica, pero que nos están defendiendo porque los de nuestra edad, yo tengo 36, pero hay bastante jóvenes con menos de 30, tienen miedo".

En defensa de las condiciones de trabajo, por la conciliación y contra la precariedad del empleo, CGT y Stopel, que tienen 10 de 33 representantes en el comité de empresa, han convocado tres turnos de huelga en la planta zaragozana de Opel PSA.

"Nunca había pasado esto en Opel. Tal precarización de las condiciones", ha señalado por su parte Vicente Aller, que lleva 31 años en la factoría: "Se trabaja un 11% más deprisa que antes". Desde el lanzamiento del nuevo Corsa, el 7 de octubre, con el sistema de trabajo de PSA, los ritmos son vertiginosos, ha constatado otro trabajador en una proteta en la que CGT y Stopel han llamado a secundar la huelga por la salud laboral y la conciliación familiar.

Estos dos sindicatos tienen ya una demanda registrada en los juzgados por los ritmos de trabajo abusivos y también lo han denunciado ante la Inspección de trabajo.