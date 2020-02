PSA plantea un ERE extintivo para 461 veteranos sin ofrecer contrato de relevo

Amortizar 461 puestos de trabajo es lo que propone la dirección de PSA en Zaragoza para seguir rejuveneciendo la plantilla en el ERE extintivo que acaba de presentar para los trabajadores nacidos antes del 1 de enero de 1960. A diferencia de EREs anteriores, el que ha presentado este lunes la compañía para los trabajadores nacidos en 1959 no incluye el contrato de relevo, es decir, los mayores saldrán de la factoría cuando las necesidades productivas lo permitan (y podría ser dentro de un año o más) y lo harán sin ser cubierto su puesto por un relevista que haga el 67% de su jornada. "Ya les hemos dicho que no estamos de acuerdo", ha manifestado José Carlos Jimeno, secretario de Acción Sindical de UGT Aragón en la planta de Figueruelas. "Queremos mejorar esas posibles salidas y que sí haya contrato de relevo. Y han estado de acuerdo con nosotros hasta los sindicatos del 'no'", ha dicho".

Las condiciones que PSA ha planteado es la afección para un máximo de 461 empleados, la mayoría de producción, según UGT Aragón, que las salidas sean entre los 61 años y 6 meses cumplidos y los 62 años; "que no salga ningún empleado por la modalidad del contrato de relevo" y que de las condiciones económicas ya se hablará en próximas reuniones. La siguiente reunión entre las partes es el lunes 17 de febrero.

Por otra parte desde UGT Aragón han exigido que la mayoría de las salidas sean con la modalidad de contrato de relevo, que las salidas sean como las que se aplicaron a los compañeros nacidos en 1958, es decir que se puedan ir con 61 años o tres meses cumplidos y que la modalidad de contratación que se precisaría para sustituirlos sea por más tiempo de duración.

Jimeno ha insistido en que no renunciarán a mejorar la condiciones de este ERE que les ha presentado la empresa y ha recordado que también le han pedido a la dirección empezar a hablar ya del calendario de 2020 para que la plantilla sepa cuando va a tener vacaciones en un año que se espera sea récord en producción. En este momento, se están produciendo más de 2.100 vehículos diarios, incluidos las preseries de los Corsas eléctricos, un modelo que se lanzará el próximo 21 de febrero.