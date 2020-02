Cinco cosas que no hacen falta en Londres (y algunas que es mejor no hacer)

2

Adaptador para el enchufe

Cargar el móvil, la tablet o el ordenador no puede hacerse con los enchufes europeos en el Reino Unido, otra de sus diferencias históricas. Si no se ha comprado la clavija para adaptar los aparatos que se llevan en la maleta es posible adquirirla en cualquier tienda de souvenirs por un precio ligeramente superior al de España. Pero puede que ni sea necesario gastarse el dinero (en España se pueden encontrar desde 3 euros y allí a partir de 6) porque algunos alojamientos disponen de adaptadores para prestar a los clientes. Incluso puede haber tomas en la habitación para USB, por lo que se conectarán directamente los aparatos. Se recomienda preguntar en el alojamiento antes de viajar. Y salvo caso de emergencia, mejor no comprarlo en el aeropuerto donde su precio llega a las 12 libras, unas cuatro veces más que en España.