Lambán apoya el acuerdo del PSOE con Podemos porque hay una "necesidad" de tener un Gobierno "cuanto antes"

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha apoyado la decisión del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de alcanzar un acuerdo con Unidas Podemos para formar un Gobierno de coalición en España porque existe la "necesidad" de tener un Ejecutivo en funcionamiento "cuanto antes".

"Como secretario general del PSOE en Aragón, apoyo a Pedro Sánchez y como presidente del Gobierno de Aragón, lo que necesitamos es que haya pronto un Gobierno con el que podamos establecer una interlocución sólida sobre los problemas que le interesan a la comunidad autónoma", ha insistido Lambán a los medios de comunicación después de participar en la Jornada AWS Initiate de Amazon en Madrid.

Desde su punto de vista, hay "muchos" temas importantes que afectan a las comunidades autónomas, por lo que urge un "interlocutor sólido en Madrid" que pueda planificarlos "a medio plazo", es decir, "como mínimo a un plazo de cuatro años", ya que, según ha indicado, España está en una situación de "provisionalidad que ha impedido que se avanzara en muchos asuntos fundamentales".

Además, ha explicado que en la última Ejecutiva regional del PSOE de Aragón "se acordó" dar su total apoyo a las decisiones que tomara Sánchez para que "cuanto antes" se pudiera organizar una mayoría parlamentaria que "le permita a España tener un Gobierno". "Es algo que necesitamos urgentemente", ha añadido Lambán.

El presidente de Aragón también ha señalado que su ejecutiva no puede criticar el acuerdo alcanzado a nivel nacional, puesto que entre los partidos con los que gobierna en la comunidad autónoma está Podemos. Además de la formación morada, Lambán gobierna junto al Partido Aragonés (PAR) y Chunta Aragonesista y cuenta con el apoyo parlamentario de Izquierda Unida.

Preguntado por qué opina de las criticas que han recibido el PSOE y Unidas Podemos por parte de dirigentes de otros partidos por llegar a un acuerdo en menos de cuarenta y ocho horas después de no alcanzarlo durante el tiempo que duraron las negociaciones correspondientes a las elecciones de abril, Lambán ha asegurado que no tiene "ninguna objeción" porque no le corresponde a él responderles.

"Aquí cada cual expresa su opinión, desde el punto de vista de la oposición, pues hay una opinión, y desde el punto de vista de cada partido, hay la suya. La mía es que como secretario general del partido en Aragón, apoyo, y como presidente de Aragón, la necesidad de que cuanto antes haya un Gobierno en España", ha finalizado.