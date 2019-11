La abstención o no de Cs o ERC, claves para resolver el puzle de la investidura 

El abrazo entre el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, no es más que la primera pieza de un puzle en el que están involucrados 15 partidos. Las dos fuerzas firmantes del preacuerdo suman 155 escaños en el Congreso, 21 menos que la mayoría absoluta que permitiría sacar adelante la investidura a la primera y 10 menos que este verano, cuando rompieron las negociaciones. Por tanto, deberán buscar apoyos o abstenciones que sumen, al menos, una mayoría simple en la segunda ronda del proceso, es decir más 'síes' que 'noes', y en los que la decisión de los soberanistas o del defenestrado Ciudadanos tendrán un papel clave.

Entre las formaciones que dejaron claro hoy el apoyo a la coalición se encuentra Más País, que aporta a la ecuación tres escaños. El partido de Íñigo Errejón nació con la vocación de evitar una nueva repetición electoral y, a priori, no debería imponer condiciones como contrapartida a los votos que aporta. "Nunca es tarde si la dicha es buena", reconocía su líder.

En la misma sintonía se encuentran el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), única fuerza que votó positivamente a la investidura de Sánchez el pasado julio, y el diputado de Teruel existe, partido que debuta en la Cámara Baja en esta legislatura gracias a los 19.696 votos que obtuvo en su circunscripción. Ahora tienen una oportunidad única de conseguir la atención de Madrid gracias a su apoyo.

Otro partido regionalista, Coalición Canaria -que cuenta con dos diputados- se ha mostrado dipuesto a respaldar el pacto PSOE-Podemos. "Es una buena noticia que por lo menos haya un punto de partida para el desbloqueo", afirmó su secretario general, José Miguel Barragán, aunque añadió que "nuestra posición debe esperar a que se materialice la ronda de contactos".

Con estos apoyos casi seguros, Sánchez obtendría 162 votos favorables, cantidad suficiente si solo votan 'no' las formaciones que ya han dejado clara su postura, es decir, Partido Popular, Navarra Suma, Vox y los soberanistas de JxCat y CUP; siempre que el resto de fuerzas se abstengan. Ahí entra el aspecto más espinoso, porque Ciudadanos, con diez escaños, también se mueve en el 'no' debido a su delicada situación, y ERC adelantó que su posición "ahora es un no".

En el limbo está el PNV, cuyos siete diputados pueden ser fundamentales no solo para situar al líder del PSOE de nuevo en La Moncloa, sino también para otorgar una mínima estabilidad al Ejecutivo que se pueda conformar. Su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, no quiso desvelar sus cartas en una futura investidura, aunque reconoció que "va a ser responsable".

La "agenda gallega" del BNG

También es probable el apoyo del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), partido con el que los socialistas gobiernan en varios Ayuntamientos en Galicia, y que este martes se ha mostrado a favor de respaldar el pacto siempre que el futuro Ejecutivo cumpla con "una agenda gallega", aunque también podría instalarse en el 'no' junto a ERC o Bildu -que anunciará su postura a lo largo del día de mañana-, junto a los que confluyó en las elecciones europeas.