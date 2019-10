Cómo y por qué puede cambiar nuestro voto en seis meses

Última semana para publicar encuestas y parece que hay mucho en juego de cara al 10-N. Los bloques se mueven -aunque con un engranaje lento y pesado- y la mayoría de sondeos coinciden en el batacazo de Ciudadanos y en el desacierto de Sánchez al convocar elecciones tras la sentencia del ‘procés’ porque todo apunta a que perderá diputados y podría volver a depender no solo de los nacionalistas sino también de nuevos actores como pueden ser Más País. Este lunes se celebró en la Biblioteca de Aragón un encuentro organizado por el Colegio Profesional de Ciencias Políticas y Sociología de Aragón en el que se analizaron algunas de las claves que harán que se fortalezca o se fragmente el voto en las elecciones que está a la vuelta de la esquina.

Para el sociólogo David Pac es fundamental saber a quién responsabilizará la ciudadanía de la repetición electoral. Se percibe cierto cansancio (casi hartazgo) por tener que volver a las urnas y una opinión muy común en la sociedad es que los políticos no han sido capaces de ponerse de acuerdo y han devuelto la pelota al tejado de los comicios.

Otro asunto fundamental para Pac es la agenda que determina no solo de lo que se habla sino también de lo que se deja de hablar. Dos hechos han condicionado la actualidad de las últimas semanas como son la reacción a la sentencia del ‘procés’ y la exhumación de Franco. “Estos ejes pueden beneficiar a la movilización del centro derecha porque son temas de seguridad, orden, y política territorial que les fortalecen. Por el contrario, se deja de hablar de asuntos que tradicionalmente benefician a la izquierda como los derechos sociales, la renta básica, los salarios mínimos...”, apunta el experto.

Los sociólogos explican que es muy difícil “contrarrestar racionalmente” imágenes que tiene una carga semiótica y emotiva muy fuerte como las de las barricadas y el fuego en las calles de Barcelona. Así, consideran que quizá haya sido una torpeza por parte de los asesores de Sánchez invitarle a repetir las elecciones justo después de la sentencia de Cataluña.

Eloísa Lavilla, politóloga, pone el acento en otro de esos temas que ha ido desapareciendo de la agenda política: la despoblación y la España vaciada. Lavilla analiza cómo un movimiento social como Teruel Existe da el salto al ruedo electoral para tratar de que se aborden sus problemas. “Es un movimiento, no tiene una figura jurídica propia que lo recoja como tal, es decir, no es ni siquiera una asociación, sino más bien un fenómeno social”, explica Lavilla, que ejemplifica lo que está ocurriendo con la plataforma turolense con otros casos como los de los antitaurinos o los verdes. “De hecho, no tienen un programa electoral sino simplemente una reivindicación que esperan que se aborde en el Congreso”. Lavilla se sorprende de que tras las sonoras protestas en Madrid del pasado marzo (no solo de Teruel sino de muchos otros puntos de España) la despoblación haya vuelto a salir de la agenda política. “Los movimientos sociales exigen una solución y, si no se desgastan o desparecen, entrar en las instituciones puede ser una solución para mantener viva su lucha”, explica la politóloga, recordando que Miguel Ángel Revilla, con un solo diputado, consigue hacer ruido en Madrid.

Teruel Existe, que no tardó en reunir casi 7.000 avales para poder presentarse a las elecciones, será uno de los nuevos actores del próximo 10-N en el que también habrá que estar atentos a otras ‘eclosiones’. Así, Errejón podría tener un interesante caladero de votos en la izquierda, si bien los expertos explican que su discurso se está difuminando. Pac también habla de “la fidelidad, la fragilidad y la fragmentación” del voto en unos comicios, en los que la agenda temática está granjeando más polarización: actores como la Cup (que vuelve a presentarse) o Vox pueden beneficiarse, mientras que discursos más calmados como los de Más País (en Zaragoza junto a CHA) parecen perder algo de ‘punch’.

En las últimas encuestas -y ya solo quedan cinco días para poder publicarlas- se percibe que la tan careada abstención quizá vaya a ser menor de los esperado. Además, “aún quedan quince días de campaña y pueden pasar muchas cosas”, advierten los expertos, sabedores de que un tercio de los españoles deciden su voto la semana antes de acudir al colegio electoral.