Pedro Sánchez se compromete por carta a exhumar a siete bilbilitanos del Valle de los Caídos

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha comprometido con siete familias de Calatayud a exhumar los restos de sus allegados enterrados en el Valle de los Caídos en la respuesta a una carta remitida a Mercedes Abril, una bilbilitana e hija de un ferroviario, que era jefe de estación y fue fusilado.

Sánchez contestó hace un mes a Mercedes Abril, antes de la exhumación de Francisco Franco el pasado viernes 25, y le agradeció que compartiera con él "su historia personal, de gran profundidad emocional". El presidente en funciones reconoció que desde el Gobierno comparten sus preocupaciones y comprenden sus demandas de la devolución de los fallecidos que fueron trasladados al Valle de los Caídos sin que la dictadura pidiera el permiso de sus familias.

"Como sabe, por primera vez en nuestra historia democrática se ha creado una dirección general de Memoria Histórica incardinada en el Ministerio de Justicia, la cual está trabajando en las exhumaciones, declaraciones de reparación y reconocimiento personal a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo", señaló Pedro Sánchez. "No le quepa duda de nuestro firme compromiso de apoyarles en los procesos de recuperación de sus restos queridos inhumados en la Basílica de Santa Cruz del Valle de los Caídos", concluyó.

Mercedes Abril relató al presidente que perdió a su padre Rafael Abril Avo, que fue jefe de estación de Calatayud y Clares de Ribota, donde lo militarizaron en la sublevación franquista. Era miembro del Partido Socialista. Fue detenido el 17 de septiembre de 1936 y lo fusilaron en el cementerio de Calatayud el 23 de ese mismo mes. "Llevo muchos años luchando para que me devuelvan los restos mortales de mi padre, desde que se los llevaron en abril de 1959 sin el consentimiento de mi familia", recordó Mercedes Abril, de 86 años.

Prueba de ADN

"Me hicieron una prueba de ADN hace unas semanas y ahora pienso en que me lo van a devolver, una vez que han exhumado a Franco que lo impedía. Es bueno que haya salido, pero ahora debe venir la continuación para que no se quede dormido", agregó ayer la familiar de la víctima que nació en Calatayud, pero se tuvo que marchar a vivir a Valladolid con su madre, que perdió un hijo recién nacido diez días después de enterarse de lo de su marido.

Mercedes Abril le explicó al presidente en la carta que se siente "inmensamente desesperada" porque tiene 86 años y desde que cumplió 3 se quedó huérfana de padre porque "se lo quitaron".

Asimismo, precisó que se trata de siete familias integrantes de la Asociación de Familiares pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos (Afperv). Entre ellos está Pura Lapeña, nieta y sobrina nieta de dos fusilados, que ganó el caso de la exhumación en el Juzgado de San Lorenzo del Escorial en 2016 y aún no lo ha conseguido llevarla a cabo.