Los viajes del Imserso desde Aragón: menos opciones y la mayoría a partir de febrero

Los viajes del Imserso, las apetecibles escapadas para los jubilados españoles, han vivido su etapa más convulsa: alegaciones contra los pliegos del concurso, suspensión cautelar... pero finalmente todo ha salido en tiempo y forma. Este miércoles comenzó la venta para los que tienen preferencia en Aragón. Este jueves será el turno del resto de interesados y a partir del viernes se podrán escoger destinos no señalados en la carta recibida. La afluencia en las agencias de viajes durante estos días es masiva, pero hasta este mismo miércoles ni los propios establecimientos han sabido con seguridad cuáles son las fechas y los destinos que están pudiendo elegir los participantes.

“El martes miramos las opciones que podríamos ofertar a nuestros clientes y comprobamos que había diferentes fechas para salir de Zaragoza a Torremolinos (Málaga); sin embargo, el miércoles solo nos daba una opción: el 12 de marzo”, han lamentado desde una agencia de viajes de la capital aragonesa. Un problema que, según explican desde la Asociación de Agencias de Viajes de Aragón, puede deberse a un error de la empresa que lo gestiona (Mundiplan). “Las fechas y destinos reales son los que salen el mismo día que se inicia la venta. Desde el Imserso no te aseguran que las opciones previas que se vayan mostrando sean las que finalmente se oferten”, recalcan. Una explicación que corroboran desde el Ministerio de Sanidad: "Hasta que no comienza la venta no hay ninguna disponibilidad confirmada".

Con error o sin él, la realidad es que los vecinos aragoneses se han encontrado este año con pocas opciones para viajar a Andalucía. De Zaragoza a Torremolinos (12 de marzo) y Punta Umbría (24 de febrero) solo hay un viaje programado. Para desplazarse a Aguadulce (Almería) se han ofertado dos fechas: el 3 y el 10 de abril. “Este año hemos percibido un menor número de viajes con transporte de Zaragoza a Andalucía. Además, la mayoría de ellos son a partir del mes de febrero”, explican desde la Asociación de Agencias de Viajes de Aragón.

Asimismo, puntualizan que en años anteriores era habitual tener destinos andaluces desde noviembre. Ahora solo Roquetas de Mar dispone de traslados en noviembre y diciembre (cuatro y tres respectivamente). Los turolenses tampoco tienen un gran volumen de opciones para desplazarse al sur del país con el transporte incluido. Para ir a Huelva cuentan con tres fechas y para Málaga, con cinco. Desde Huesca no existe ninguna opción.

Sin embargo, desde la asociación recuerdan que el consorcio que gestiona este programa puede ir incluyendo otras opciones en las próximas semanas. “Algunas veces hemos comprobado que, pasados unos días o semanas, se han incluido otros hoteles, destinos o fechas”, explican. En las próximas semanas también se generarán algunas vacantes debido a aquellas personas que finalmente no puedan realizar el viaje.

La situación de Andalucía (por ser el destino más demandado) es la más llamativa, pero tanto en Cataluña, Comunidad Valencia (a excepción de Benidorm) o Murcia ocurre lo mismo. Casi no se han ofertado viajes para los primeros meses de la convocatoria: noviembre, diciembre y enero.

Disponibilidad en la mayoría de los destinos

Este miércoles por la tarde ya había dos fechas con lista de espera: el 12 de marzo para viajar a Torremolinos (Málaga) y el 25 del mismo mes para emprender un viaje de 8 días a Islantilla (Huelva). En el primer caso no hay alternativas con transporte desde Zaragoza; mientras que en el segundo, los interesados disponen de otras siete opciones entre finales de febrero y principios de abril.

En las islas Canarias hay otras dos fechas muy demandas: el 18 y 25 de marzo. Ambas con lista de espera. Ninguna de las localidades más demandas se encuentra en Cataluña, un destino que se está viendo afectado por las protestas tras la sentencia del 'procés'.

De 115 a más de 600 euros por persona

Los precios de estos viajes varían dependiendo del destino, el número de días y si el interesado opta por viajar en su propio vehículo o que el transporte esté incluido en el paquete turístico. De este modo, los viajes de turismo interior son los más económicos. Tienen una duración de entre tres y cinco noches y sus precios van de 115 a 270 euros. Entre los destinos de costa, el importe más reducido se encuentra en las islas, siempre y cuando sean sin trasporte: siete noches tienen un coste de 194 euros por persona y asciende a 234 cuando son nueve noches. La zona costera sin transporte también es más asequible: de 194 a 325 euros, dependiendo de si son 4 o 14 noches. También hay opción de 9 noches por 234 euros.

Cuando el viaje incluye el transporte varía de 194 a 325 euros en la zona costera peninsular. En las islas Canarias oscila entre 237 y 607 euros y en Baleares de 247 a 454. Aquellos que tienen un precio más elevado es porque se tratan de viajes combinados de 15 días. Todos estos precios están calculados con habitación doble y en régimen de pensión completa. Solo en los viajes a las capitales de provincia hay media pensión y si se quiere una habitación de uso individual se debe pagar un suplemento por noche (entre 16 y 20 euros). Lo mismo ocurre cuando se contratan los turnos de Navidad o Fin de año: 20 euros por cada persona y comida o cena de gala.