Tavares: "La competitividad de la planta de Zaragoza no depende solo de los sueldos"

El director ejecutivo del grupo PSA, Carlos Tavares, ha mantenido este lunes en Zaragoza que la fábrica de Mangualde, en Portugal , es la más eficiente de las cuatro que tiene la multinacional en España, pero ha asegurado que no solo es una cuestión de sueldos. "Hay que copiar las mejores prácticas, pero hay que ganar también en calidad, en tiempos aprovechados, en todo".

"Entiendo que la gente se preocupe por los sueldos, pero hay más cosas. Más importante es la competitividad de la compañía", afirmó el directivo portugués.

Tavares ha destacado el buen trabajo de la planta de Figueruelas, que avanza en la línea de las otras dos factorías de PSA en España, la de Vigo y la de Villaverde, en Madrid. Pero ha llamado la atención sobre los mejores números no solo de Mangualde, sino de Kenitra, en Marruecos. Un aviso a navegantes.

Tavares ya se refirió a la competitividad de la planta aragonesa ante la prensa en la apertura del Salón del Automóvil de Fráncfort, hace un mes, donde se presentó al público, precisamente, la nueva generación del Corsa. El ‘patron’ de PSA reconoció ahí los avances de Zaragoza y su equiparación con la factoría de Vigo (a la que distinguía siempre por encima de la factoría de Figueruelas), pero fue ahí donde destacó los buenos números de la planta del grupo en Mangualde (Portugal).

En aquella cita con la prensa Carlos Tavares expresó también su preocupación por varios temas que preocupan a la industria, entre ellos los nuevos desafíos de movilidad planteados por los ciudadanos, la creciente exigencia de las autoridades europeas a cuestiones relacionadas con el control de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) o las consecuencias de una salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo. Del ‘brexit’ dijo que, en lo que respecta a plantas del grupo PSA en Inglaterra (las de Ellesmere Port y Luton, de la marca gemela de Opel, Vauxhall), estaba satisfecho de su evolución, con mejoras en competitividad. No obstante, declaró que está obligado a defender la continuidad de la compañía PSA en su conjunto, dejando entrever que si no sale rentable seguir produciendo ahí la firma podría marcharse.

Tavares defiende el "pragmatismo" del sector frente al "dogmatismo" de los gobiernos

El director ejecutivo del grupo PSA también ha arremetido contra el "dogmatismo" de gobiernos como el español, el de Francia y el de Italia en lo que afecta al sector del automóvil. Una clara referencia a las imposiciones en materia medioambiental dictadas desde la Unión Europea.

Así, Tavares ha reivindicado el "pragmatismo" en el sector frente a ese "dogmatismo" que ejercen, en su opinión, gobiernos que además cuentan con fábricas de automóviles y, por tanto, generan miles de empleos.

El directivo portugués ha señalado que echa en falta una visión de 360 grados ante los retos de un futuro de movilidad que está por definir. Un escenario en el que hay que valorar la importancia de los puntos de recarga eléctricos, el precio de la energía, los impuestos y las ayudas a la compra de vehículos menos contaminantes.

El director ejecutivo de PSA visitó la planta de Figueruelas en mayo de 2017, cuando ya se había anunciado la compra de Opel por parte de la multinacional francesa pero no se había completado la operación (esta se materializó en agosto siguiente). Entonces tuvo lugar una ceremonia de lanzamiento del Crossland, pero Tavares no participó en el acto, lo que dio más protagonismo a Karl-Thomas Neumann, entonces presidente de Opel, y a Antonio Cobo, director de la factoría aragonesa en esas fechas. El directivo portugués ha estado más veces en la planta, pero no en actos abiertos a la prensa. El de este lunes es, por tanto, el primero en el que comparece abiertamente en la factoría de Figueruelas. En una visita real.