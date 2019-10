Maru Díaz confía en que todos los partidos apoyen el incremento de la financiación a la Universidad

Aunque no se ha hecho pública ninguna cifra, tanto la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento de la DGA, Maru Díaz, como el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, han compartido optimismo de cara a que el Gobierno aragonés incremente la financiación básica del campus público en el próximo contrato programa que entrará en vigor en 2021 y del que ya se ha empezado a hablar este martes.

Antes de empezar la primera reunión de la comisión mixta de ambas instituciones en esta legislatura, la consejera del ramo ha mostrado su confianza en que el resto de partidos políticos de la Comunidad apoyarán el aumento que finalmente se fije. "Es una consejería que todas las fuerzas políticas entendieron que tenía que ser expansiva, por lo tanto creo que no habrá quejas a que el presupuesto aumente. Ahora hay que fijar en qué plazos, cuál es la cuantía y cómo lo ponemos en marcha", ha asegurado.

Por su parte, Mayoral, en un tono más distendido, ha manifesto que es optimista "por naturaleza" y que si no lo fuera no es habría presentado a rector. “Sé que este Gobierno y esta consejera entienden la importancia de la universidad pública y entienden que tiene que tener ciertas seguridades. Sabemos que no todo se consigue en un día, ojalá fuera así, pero habrá que hablar de plazos. En cualquier caso, la sintonía es perfecta”, ha señalado minutos antes de comenzar el encuentro en el Pigtanelli. El rector también ha asegurado que va a plantear los problemas que la prórroga presupuestaria ha provocado a la institución académica como "retrasos en los pagos y pequeños problemas de liquidez".

La financiación va a ser uno de los temas claves en esta cita y, como ha anunciado la consejera de Universidad, se van a reactivar las distintas subcomisiones que ya existían para tratar las diferentes cuestiones que afectan a la institución académica. El actual contrato-programa de financiación expira en 2020 y la idea es alcanzar "en unos meses", ni Díaz ni Mayoral han marcado un plazo, un acuerdo que se pueda llevar a la negociación de los presupuestos autonómicos de 2021.

Las infraestructuras también va a estar sobre la mesa de esta primera reunión. Además de las obras de reforma de la facultad de Filosofía y Letras, que se encuentran en parada técnica por la aparición de fibrocemento en el edificio histórico y la necesidad de reforzar su estructura, Mayoral ha subrayado que las próximas actuaciones pasan por el Seminario de Huesca y que también ha llegado "el turno" de la Facultad de Medicina. "Le toca ponerse al día, es muy antigua y empieza tener problemas serios sobre todo en los techos y hay que abordarlo. Lo tenemos estudiado y sabemos cuánto cuesta", ha avanzado.