Maru Díaz anuncia que la DGA también quiere retomar el centro de alta investigación de la Universidad

Las escaleras del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza se han vuelto a teñir esta mañana de lunes del colorido de las togas y birretes de los catedráticos, decanos y directores. Una imagen que se repite en el acto de apertura de cada curso académico y que este año ha tenido como trasfondo la andadura de una nueva legislatura política, con la consejera del ramo de Podemos, Maru Díaz, y el reto de empezar a negociar cuanto antes el nuevo acuerdo de financiación del campus público con el Gobierno aragonés.

En una jornada tan emblemática, Díaz, en declaraciones previas a los medios de comunicación, ha asegurado que la DGA también quiere retomar el proyecto de construcción de un centro científico de alto rendimiento en el campus del Actur, en colaboración con el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que se paralizó a principios de 2015.

Este centro de alta investigación estaba destinado en principio a acoger a unos 350 investigadores de dos institutos que dependen de forma mixta, del CSIC y de la Universidad de Zaragoza: el de Ciencia de Materiales (ICMA) y el de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH). Acerca de este equipamiento, la consejera ha dicho que le consta que el director general de Innovación e Investigación, Enrique Navarro, está al tanto de la situación “en que quedó pendiente hace unos años” y habrá que afrontarlo “porque sigue habiendo una necesidad”.

En cuanto a la necesidad de acometer una reforma de la antigua Facultad de Medicina, apuntada por el rector, Díaz ha manifestado que en el contrato de infraestructuras hay que ser “audaces” y priorizar las obras que se van a acometer en los próximos años “en consonancia con las necesidades que plasme la Universidad.

La responsable de Universidad y el rector aragonés han coincidido en que tienen que sentarse cuanto antes para hablar de una financiación que garantice los gastos básicos y de mantenimiento del campus y se han emplazado para una reunión antes de las fiestas del Pilar, aunque todavía no se ha fijado una fecha concreta. “Conocemos la demanda de la casa y vamos a estar intentando poner de nuestra parte para que esta falta de financiación no merme la calidad y el buen trabajo que desde aquí se está haciendo por parte de docentes e investigadores”, ha dicho Díaz. La consejera ha explicado que los presupuestos prorrogados de este 2019 no afectan al contrato programa que existe en estos momentos y que expira en 2020, ya que los pagos plurianuales están reconocidos y se van a hacer “conforme estaba acordado”.

Sin querer dar cifras por “lealtad institucional”, Mayoral ha subrayado que, además de este acuerdo de financiación que tendrá que entrar en vigor en 2021, hay que hablar sobre el desarrollo de la Ley de la Ciencia, el “envejecimiento de la plantilla” y las anunciadas infraestructuras.