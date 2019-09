El rechazo de Podemos y CHA a ampliar Cerler fuerza una reunión de urgencia con el PSOE

El rechazo de dos de los cuatro socios del cuatripartito, Podemos y Chunta, a las obras de ampliación de Cerler iniciadas el pasado viernes ha provocado una reunión de urgencia con el PSOE para abordar la división interna en el Gobierno de Aragón. Los socialistas niegan categóricamente que se pueda hablar de «crisis política» y pretenden afrontar este lunes las primeras «divergencias» entre compañeros de coalición.

En el afán de todos de mantener un bajo perfil político, ninguno de los consejeros implicados quiso hacer ayer declaraciones y tampoco participarán en el encuentro previsto en el Pignatelli. De hecho, se han citado esta mañana los jefes de gabinete de la Presidencia (Chema Giral, PSOE) y de la consejera de Ciencia y Universidad (Andoni Corrales, Podemos) y el secretario general técnico de Vertebración del Territorio (Juan Martín, CHA). Los aragonesistas, que apoyan la ampliación junto a los socialistas, ni siquiera llegarán a participar.

El primer choque entre los socios de la DGA se produce solo mes y medio después de la investidura, motivada el viernes por las críticas de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón al inicio de las obras para ampliar Cerler por el valle de Castanesa. «Ya están las máquinas en el collado de Basibé. Han subido desde el Ampriu y han puesto estaquillas para marcar la pista hacia Castanesa», detallaron a través de las redes sociales, lo que llevó a Podemos y a CHA a reclamar su paralización.

El líder de la formación morada, Nacho Escartín, lanzó una primera advertencia sobre las consecuencias de iniciar la ampliación al adelantar que iban a tener que «charrar a la mayor brevedad con los partidos que conforman el Gobierno de Aragón». Así será hoy mismo, pero todos los implicados optaron este domingo por rebajar la tensión, incluso desde Podemos.

De hecho, la directora general de Cambio Climático, Marta de Santos, ha apuntado este domingo que ya han hablado con sus socios del PSOE, asumiendo su argumento de que las obras se limitan a abrir una pista de acceso para acometer la futura ampliación y que también «puede ser utilizada para la ganadería extensiva». Por ello, ha modulado la postura de su partido: solo 48 hora después de pedir la paralización de las obras, plantea que «igual» no hace falta parar una «miniactuación», término que utiliza para hablar de la apertura de una pista que forma parte de las obras de ampliación de Cerler. «Además, se nos ha dicho que no hay dinero para acometer el proyecto», ha añadido.

«Bomba urbanística»

Marta de Santos ha subrayado que su partido no va a cambiar su rechazo a un proyecto ligado a una «bomba urbanística» y solicitará este lunes información detallada a los socialistas. Y ha insistido en que la ampliación se basa en un proyecto y una declaración ambiental «descontextualizados», en alusión al estudio del Observatorio Pirenaico de Cambio Climático que alerta de la prevista caída de la innivación. «Castanesa es un valle de cota baja. Si no va a nevar ni se va a poder innivar lo lógico es no invertir en algo que no va a servir», ha añadido.

La directora general de Cambio Climático considera que esta división supone «una gran oportunidad» para buscar una postura «sostenible y sostenida» por el cuatripartito y que la cuestión de la nieve es «afrontable» porque todos quieren el desarrollo de la montaña. Eso sí, aludió a que en el acuerdo de investidura apostaron por diversificar la actividad y no depender del «monocultivo de la nieve».

Por parte de CHA, el número dos de Vertebración del Territorio apunta que en la reunión se plantearán «posturas que ya se conocen», sostiene que la ampliación de Castanesa «entra dentro de las discrepancias propias de los partidos» y confía en que se serán capaces de buscar una solución. «Como se ha hecho en otras ocasiones en la pasada legislatura con diferentes temas», ha apostillado Juan Martín.

Desde las filas socialistas han remarcado que la ampliación la tramita una sociedad mixta, Aramón, participada al 50% por la DGA e Ibercaja. Fuentes oficiales hacen hincapié en que el inicio de las obras de ampliación supone «la continuidad a un proyecto conocido por todos» y que el anterior Ejecutivo PSOE-CHA decidió relanzar la pasada legislatura.

Los socialistas rechazan que se pueda hablar de crisis en el cuatripartito, porque a su juicio únicamente se trata de «diferencias que todo el mundo conoce y ya existían con Chunta en el Gobierno y con Podemos en la oposición en los últimos cuatro años». En este intento de rebajar la tensión y dar imagen de normalidad, el presidente, Javier Lambán, hablaba este domingo en las redes de «plácido paseo dominical, acorde con el buen clima social y político». Y acompañaba su reflexión con una foto empujando el carrito de su nieta por Ejea.

«Castanesa es la opción que está en posición de salida»

La ampliación de Cerler se planteó en su día hacia Ardonés, Laspaúles, Castejón de Sos y Castanesa, pero ahora mismo esta última es la opción que está «encima de la mesa, en posición de salida y tiene el visto bueno ambiental». De esta forma, el Ayuntamiento de Benasque respalda el inicio de las obras para extender el dominio esquiable. Según el concejal Félix Jordán de Urriés, representante municipal en la sociedad gestora de la estación, «es el momento de invertir». «¿Hay otros frentes mejores? Indudablemente, como Ardonés, en cuanto a altura, orientación y desnivel, pero no solo tenemos que fijarnos en eso. Debemos pensar en la nieve como recurso de desarrollo socioeconómico», dice en alusión al problema de despoblación del valle de Castanesa. Además permitiría abrir un acceso desde Cataluña, en competencia con las pistas de los valles de Boí y Arán.

Hace 13 años que no hay inversiones importantes en Cerler, recuerda el concejal, que invita a los responsables de CHA y Podemos a «conocer de primera mano el territorio, donde existe un consenso sobre esta cuestión, pero que no suban solo el fin de semana». Esa realidad es visible en Fonchanina, el pueblo donde llegará el frente de nieve, sin ningún nacimiento desde hace más de 50 años.

Jordán de Urriés insiste en que la ampliación nada tiene que ver con la de hace 15 años, «no es un despilfarro, es sostenible económica y medioambientalmente», en una zona con garantías de nieve. «No se puede negar el cambio climático y por eso más que nunca hacen falta inversiones e instalaciones modernas».