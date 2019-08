¿Dónde han conseguido plaza los maestros que han aprobado las oposiciones?

Aprobar una oposición y conseguir la correspondiente plaza seguramente signifique estar varios años fuera de casa. Aunque cuando se convocan las vacantes no se detalla dónde se ubicarán, es muy común que muchas no se encuentren en las capitales de provincia. Durante esta semana, los 989 maestros de Aragón que aprobaron el concurso-oposición celebrado este verano, han presentado las solicitudes para elegir el colegio en el que darán clase durante el próximo curso académico. Todo ello ante un listado de las posibilidades ofertadas por el Gobierno de Aragón. No obstante, la adjudicación no se realizará hasta este viernes, 16 de agosto, en riguroso orden de puntuación.

Las opciones ofertadas por el departamento de Educación, Cultura y Deporte son muy variadas, aunque buena parte de ellas son perfiladas (se necesita tener una formación adicional aparte de la que se exigido para superar la oposición) o bilingües (de inglés, francés y dos de alemán). Otras obligan al maestro a tener que desplazarse, puesto que deben dar clases en varios colegios: son itinerantes. En general las posibilidades en las capitales de provincia son pocas, situándose en alrededor del 25% del total de puestos disponibles. Aún así, Zaragoza es la ciudad que aglutina más plazas de esta propuesta.

Hasta 51 nuevos docentes llegarán a las aulas de Música de Aragón. Lo harán, sobre todo, en las provincias; puesto que en las capitales solo se encuentran alrededor del 10% de las plazas ofertadas. Además, una de cada tres vacantes son itinerantes, mientras que hay un 15% perfiladas y otras tantas bilingües; donde el inglés y la provincia de Huesca son los protagonistas.

A los 230 profesores de Infantil les ha sido complicado encontrar un puesto sin necesidad de tener conocimientos de idiomas: casi el 40% son bilingües. La mayoría de Inglés en la provincia de Zaragoza. Asimismo, se han exigido conocimientos de otras especialidades como Audición y Lenguaje, Música e incluso Catalán. Cerca del 67% de las opciones han estado repartidas en la capital aragonesa y su provincia, por lo que había un volumen muy bajo de empleos itinerantes.

Las vacantes de Educación Física también han estado agrupadas principalmente en la provincia de Zaragoza: un 64%. El resto se han dividido entre Teruel (22%) y Huesca (14%). Ha habido algunas opciones itinerantes y también otras perfiladas, siendo Inglés y Educación Infantil las menciones más repetidas. Los 200 maestros que empezarán de prácticas también han podido elegir entre una cuarentena de plazas bilingües. Los 150 maestros de Primaria han tenido hasta el 40% de las vacantes con carácter bilingüe. El reparto de la oferta ha sido bastante equitativo: un 40% en Huesca, un 35% en Teruel y un 44% en Zaragoza.

En Audición y Lenguaje se incorporarán 60 nuevos maestros que han tenido que elegir entre el centenar de plazas de curso completo ofertadas. En la provincia de Huesca se encontraban el 32%, en Teruel había un 27% y el resto, en Zaragoza. De hecho, esta es una de las pocas especialidades que ha contado con uno de cada cuatro puestos en la capital aragonesa. En estos casos es común que a los docentes también se les hayan exigido conocimientos en Pedagogía Terapéutica o lengua de signos. Por su parte, una de cada tres vacantes de Pedagogía Terapéutica pedían la especialidad de Audición y Lenguaje o poder dar clase en Secundaria. Los 110 pedagogos que se incorporarán en septiembre han podido elegir entre casi 200 vacantes, repartidas en Huesca (20%), Teruel (23%) y Zaragoza (57%).

Por su parte, Francés ha destacado por tener una eleva oferta en la ciudad de Zaragoza: casi la mitad de las plazas. Una cuestión muy poco repetida en la mayoría de las especialidades. Por ejemplo, en Inglés solo una décima parte de los puestos de trabajo se han ubicado en la capital aragonesa. Tanto Inglés como Francés han contado con pocas vacantes itinerantes y en las perfiladas ha destacado la necesidad de acreditar conocimientos en el otro idiomas. Hay que tener en cuenta que Francés es la única especialidad en la que quedaron vacantes libres: dos de 40.