Sanz (IU): "La lucha por la igualdad real tiene que centrar todas las políticas"

El secretario general de Izquierda Unida en Aragón, Álvaro Sanz, ha insistido en que la lucha por la igualdad real, contra la violencia machista y contra el patriarcado tiene que ser el elemento nuclear que centre las políticas en la comunidad.

Un asunto "importantísimo" que Javier Lambán no ha nombrado en su discurso de toma de posesión este sábado, según ha señalado Sanz en declaraciones posteriores a los medios de comunicación, aunque se ha mostrado convencido de que no lo olvidará durante la legislatura que comienza.

Tras la toma de posesión del cargo de presidente de Aragón -que forma Ejecutivo junto a PAR, Podemos y CHA-, el diputado autonómico de IU ha dicho que llegan "cuatro años apasionantes para hacer política", en los cuales las instituciones tienen que dar respuesta a la ciudadanía "que sigue pasándolo mal".

Además, ha transmitido la reflexión de que "no habrá centralidad si no hay ideología" y, por lo tanto, si no hay diferencias ideológicas que se encuentren. Una renuncia a una raíz ideológica que les genera dudas en torno a una serie de objetivos nombrados por el reelegido presidente de Aragón, metas que son comunes para IU, aunque no compartan "desde donde".

"Hablaba desde los servicios públicos, pero estamos en un programa fiscal que nos preocupa, hablaba de la despoblación en el marco del modelo económico que la ha generado y hablaba del medio ambiente con proyectos que a nuestro juicio son absolutamente lesivos", ha analizado Sanz, en base al discurso de Lambán.