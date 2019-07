CHA apoyará a Lambán con un pacto que es "la suma de todo lo que nos une"

El presidente de CHA, José Luis Soro, ha comunicado el respaldo del Consello Nazional del partido a la investidura del socialista Javier Lambán y el acuerdo de gobernabilidad para esta legislatura en Aragón junto a Podemos-Equo y Partido Aragonés que consta den 132 medidas, así como los mecanismos para coordinar su desarrollo y seguimiento, y es "una suma de todo lo que nos une".

Soro ha manifestado su satisfacción y felicidad por haber alcanzado este compromiso porque tanto en la vida como en la política "no estamos acostumbrados a que las cosas salgan como habías previsto" y se ha conseguido el objetivo que se marcaron desde que se conocieron los resultados en la noche electoral que era "evitar un Gobierno de la derecha y evitar una nueva convocatoria de elecciones y solo había una alternativa de los otros cinco partidos".

El trabajo que han tenido que hacer durante estos meses los cinco partidos para llegar a ese acuerdo han sido "complicados, tensos y complejos, pero se ha conseguido". No obstante ha reconocido que si le hubiesen dicho que este acuerdo iba a ser posible nada más conocerse los resultados electorales "no me lo hubiese creído".

Soro ha recordado que desde el primer momento entendieron que era el partido socialista al que le correspondía "tomar la iniciativa" porque había ganado las elecciones y optó en primer lugar por alcanzar acuerdos de investidura y luego ir "más allá" para que los acuerdos fuesen de gobernabilidad y poner "negro sobre blanco lo que nos une".

Por todo ello, de manera consciente, han intentado "hacer las cosas fáciles a todo el mundo" y por ello han adoptado en las últimas semanas en CHA un nivel de presencia mediática "diría mínimo, pero el necesario sin intentar conseguir protagonismo y trabajando desde la sombra con un perfil bajo en lo público".

En cuanto al acuerdo de gobernabilidad y todas sus medidas ha subrayado que se darán a conocer este martes de forma conjunta antes del comienzo del debate de investidura de Javier Lambán, por lo que ha optado por no desvelar ninguna de las medidas que recoge. Tampoco ha querido pronunciarse sobre la consejería de la que se hará cargo la formación nacionalista porque son "respetuosos con los tiempos y especialmente con el presidente del Gobierno" que es de quien depende la estructura del nuevo Ejecutivo y el nombramiento de los nuevos consejeros.

Sobre el entendimiento entre las cuatro fuerzas políticas que gobernarán y que contarán también con el apoyo de Izquierda Unida ha afirmado que "si hemos sido capaces de llegara este punto, estoy convencido de que funcionará bien.

"Se trata -ha analizado- de que todos los socios sigamos actuando igual, con lealtad y desde el respeto a la diferencia, entendiendo que el pluralismo es un valor, no un problema. Estoy convencido de que los gobiernos de coalición, plurales, con matices tan importantes que tenemos de diferencia es mejor para la ciudadanía y tendremos que aprender a gobernar así. El Gobierno de la pasada legislatura es un buen ejemplo".

También ha explicado que son conscientes de que hay cosas que "claro que nos separan, pero hay muchas más cosas que nos unen en el trabajo por la ciudadanía".