Lambán, sobre el Gobierno a cuatro: "Los próximos años serán difíciles, debemos demostrar que estamos a la altura"

El presidente en funciones, Javier Lambán, ha reconocido este lunes que los próximos cuatro años "no serán fáciles" para el Gobierno, que estará integrado por PSOE, Podemos, PAR y CHA. "Deberemos demostrar que estamos a la altura para gestionar momentos difíciles", ha asegurado al ser preguntado sobre las posibles discrepancias entre socios durante la firma del acuerdo de investidura con IU, que votará a su favor pero no entrará al próximo Ejecutivo.

Lambán ha recalcado que los cuatro partidos han trabajado para que todo lo que se firmara "fuera realizable", aunque tanto él como el coordinador general de IU-Aragón, Álvaro Sanz, han reconocido discrepancias entre el acuerdo firmado hoy y el del resto de formaciones.

Estos puntos de "fricción" se centrarían en el blindaje de la escuela pública que defiende IU, el endurecimiento de las normas que rigen la instalación de grandes centros comerciales, la reversión de las privatizaciones o la protección de las montañas. "No descarto que pueda haber desacuerdos, ya los hubo en la pasada legislatura, y los gestionamos con absoluta naturalidad. No va a haber ningún solo gobierno en España que en algún momento no tenga discrepancias. La época de mayorías absolutas ha pasado ya. Sí descarto, en todo caso, que no exista suficiente inteligencia para salvar estos problemas", ha recalcado el líder socialista, que ya ha informado a Pedro Sánchez acerca del acuerdo. "Hablamos dos veces el sábado. Él se ofreció a ayudarme en Aragón y yo, a ayudarle en España", ha añadido.

Sanz, por su parte, ha destacado que IU solo ha hablado de política. "Queríamos hablar de programa y de medidas concretas que blindasen los derechos públicos y garantizasen el avance hacia un nuevo modelo económico", ha afirmado. Cree, a este respecto, que a través del diálogo y del interés general "se alcanzarán acuerdos" y se sortearán los puntos de fricción. "IU tenía muy claro que esta Comunidad tenía que quedar fuera del eje gobernado por el trío de Colón. Era fundamental evitar gobiernos de derecha", ha aseverado.

Respecto a un posible veto a los partidos de derechas, Lambán ha afirmado que "no tendría sentido descartar la labor de la oposición como proponente de iniciativas". "Un gobierno jamás se debería declarar blindado frente a las propuestas que puedan hacerse desde la oposición. Nadie está en posesión de la razón absoluta, otra cosa es que haya lealtad y unidad de criterio", ha dicho.